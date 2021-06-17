Де дивитися матч Україна – Північна Македонія

Команді Андрія Шевченка треба перемагати в другому турі на Євро

Швидкоплинний груповий турнір Євро-2020 перетинає Екватор. Матчі другого туру для всіх збірних стають вирішальними. В групі С Україна і Північна Македонія поступилися в перших зустрічах, відповідно Нідерландам і Австрії, тому очна зустріч між ними стає доленосною. Поступатися не можна. Поразка будь-кого з суперників залишить лише теоретичні шанси на продовження боротьби в плей-оф.

Андрій Шевченко напередодні зустрівся з журналістами і розвіяв чутко про конфлікт у команді. Вони виникли через вкинуту інформацію про сварку, яка відбулася між Андрієм Ярмоленком і Марлосом в перерві гри Нідерландами. Наразі в команді все спокійно і вона налаштована на перемогу.

Гра Україна – Північна Македонія відбудеться в Бухаресті і почнеться о 16:00. Її можна подивитися на телеканалі «Україна», а також відеосервісах OLL.TV и MEGOGO.