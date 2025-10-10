Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Юна українська бадмінтоністка стала призеркою турніру в Австрії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Юна українська бадмінтоністка стала призеркою турніру в Австрії
Софія Ніколаєва здобула бронзу
фото: Федерація бадмінтону України

Ніколаєва вийшла до півфіналу, де у трисетовому матчі поступилася суперниці з Хорватії

Юна українська бадмінтоністка Софія Ніколаєва стала призерка юніорського турніру для спортсменів до 17 років в Австрії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian Sports.

Низка представників і представниць України змагалися в Австрії

Подіуму досягла в одиночному розряді Софія Ніколаєва.

Українка вийшла до півфіналу, де у трисетовому матчі поступилася суперниці з Хорватії і стала бронзовою призеркою.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: спорт бадмінтон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Урочиста церемонія нагородження переможців конкурсу Flame Awards 2025 відбулася 7 жовтня у Празі
Олімпійська академія України виграла конкурс Flame Awards 2025
Сьогодні, 10:03
Мадоніч здобула дві нагороди у Литві
Юна яхтсменка Мадоніч стала призеркою міжнародної регати у Литві
Вчора, 14:10
Жасан отримав від ФБУ автомобіль
Український боксер отримав автомобіль за нагороду чемпіонату світу
6 жовтня, 17:48
Аліна Грушина-Акобія – дворазова чемпіонка Європи з боротьби
Зіркова українська спортсменка повідомила про вагітність
3 жовтня, 20:33
Українці вибороли три золоті нагороди на чемпіонаті світу (U17 & U20)
Україна здобула дев'ять медалей на чемпіонаті світу (U17 & U20) з пляжної боротьби
29 вересня, 14:54
Російське вторгнення триває, але Генеральна Асамблея МПК чомусь вирішила змінити свою позицію
МЗС і Мінмолодьспорту прокоментували повернення паралімпійських комітетів Білорусі та РФ
27 вересня, 16:40
Єгор Скрипниченко та Андрій Лункан виграли усі три матчі групового етапу,
Українці здобули срібло чемпіонату Європи (U-18) з пляжного волейболу
16 вересня, 14:55
Володимир Бражко
«Я на полі та я поза полем – це дві різні людини»: Бражко в новому інтерв’ю про гру, «Динамо» та особисте
15 вересня, 19:33
Сефершаєв не візьме участі у головному старті року
Кримський борець, який підтримує війну, через проблеми з візою пропустить чемпіонат світу
13 вересня, 20:31

Новини

Стала відома заявка збірної України з футболу на матч проти Ісландії
Стала відома заявка збірної України з футболу на матч проти Ісландії
Юна українська бадмінтоністка стала призеркою турніру в Австрії
Юна українська бадмінтоністка стала призеркою турніру в Австрії
Легендарний гравець НБА був арештований за підозрою у керуванні авто у стані сп'яніння
Легендарний гравець НБА був арештований за підозрою у керуванні авто у стані сп'яніння
ФІФА може перенести чемпіонат світу-2034 на початок 2035 року через Рамадан
ФІФА може перенести чемпіонат світу-2034 на початок 2035 року через Рамадан
Ісландія. Що відомо про наступного суперника збірної України з футболу
Ісландія. Що відомо про наступного суперника збірної України з футболу
Україна – Угорщина: де дивитися гру кваліфікації Євро-2027 (U-21) з футболу
Україна – Угорщина: де дивитися гру кваліфікації Євро-2027 (U-21) з футболу

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua