Турецькі футболісти можуть постати перед судом за участь у спортивних ставках

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Турецькі футболісти можуть постати перед судом за участь у спортивних ставках
Минулого сезону Мерт Хакан Яндаш неодноразово з'являвся у складі «Фенербахче» у Лізі чемпіонів та Лізі Європи
фото: REUTERS/Yves Herman

Гравці можуть обійтися не лише відстороненням від ігор, а й більш серйозними санкціями у свій бік

У вівторок було повідомлено про офіційний арешт кількох ключових фігур у справі зі ставками в турецькому футбольному чемпіонаті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Anadolu. 

У рамках масштабного розслідування турецький суд офіційно взяв під варту 20 підозрюваних, включаючи гравців провідних клубів Суперліги. Ці арешти відбулися до початку судового процесу у справі, яка за своїм розмахом порівнюється з найбільшими світовими скандалами останніх десятиліть у футболі, які свого часу відбулися в Італії, Китаї та Південній Кореї.

Голова Турецької футбольної федерації Ібрагім Хаджиосманоглу визнав серйозність проблеми, заявивши, що протягом багатьох років проблеми турецького футболу «заміталися під килим». Він також припустив, що розслідування, яке проводить турецька федерація, може розширитися, коли Федерація отримає додаткові дані від державної організації зі спортивних ставок Spor Toto. Ці дані стосуватимуться не лише гравців, але й тренерів, менеджерів, спостерігачів за матчами та інших осіб, залучених до футбольного процесу.

Серед заарештованих можна виділити трьох ключових постатей: 

  • Метехан Балтаджі – центральний захисник клубу «Галатасарай», який провів десять матчів за свою команду; він робив ставки, будуючи юним спортсменом, і не знав, що вони є злочином;
  • Мерт Хакан Яндаш – атакуючий півзахисник і капітан клубу «Фенербахче»; він підозрюється не лише в факті ставок, а й у впливі на результати матчів:
  • Мурат Санджак – колишній президент клубу "Адана Демірспор", який відмовляється визнавати свою вину та говорить, що ніколи не мав акаунту для ставок. 

Дата судового розгляду для 20 заарештованих осіб ще не призначена. 

Нагадаємо, що минулого місяця у Туреччині були затримані 17 підозрюваних арбітрів у справі про ставки на футбольні матчі. Вони перебувають під слідством та підозрюються у зловживанні посадовими повноваженнями та впливі на результат матчів. 

