Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Сил спецоперацій і Федерації фрі-файту оголосили про співпрацю

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Сил спецоперацій і Федерації фрі-файту оголосили про співпрацю
У межах партнерства планується реалізація заходів, спрямованих на військово-патріотичне виховання та формування оборонної свідомості
фото: надане пресслужбою

Співпраця Сил спеціальних операцій ЗСУ і Всеукраїнської федерації фрі-файту покликана надати обороні України всеохоплюючий характер

Сили спеціальних операцій ЗСУ і Всеукраїнська федерація фрі-файту та контактних єдиноборств та змішаних бойових мистецтв оголосили про початок співпраці. Метою є консолідація зусиль у створенні та розвитку спільних механізмів підвищення обороноздатності держави та готовності громадян до національного спротиву. Про це повідомляє «Главком».

У межах партнерства планується реалізація заходів, спрямованих на:

  • підвищення готовності та здатності громадян виконувати конституційний обов’язок щодо захисту вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України;
  • військово-патріотичне виховання та формування оборонної свідомості;
  • розробку і впровадження тренувальних програм та методик для розвитку бойових мистецтв в Україні.
Сил спецоперацій і Федерації фрі-файту оголосили про співпрацю фото 1

Співпраця покликана надати обороні України всеохоплюючий характер – поєднати професійний військовий досвід ССпО з інфраструктурою, тренерським потенціалом і масовими програмами Федерації. Такі зусилля сприятимуть більш системному й ефективному підходу до підготовки громадян, підвищенню стійкості суспільства в умовах широкомасштабної війни.

Сил спецоперацій і Федерації фрі-файту оголосили про співпрацю фото 2

«Наша спільна мета – створити практичні інструменти й програми, які готуватимуть людей діяти ефективно під час загрози державній безпеці. Об’єднавши досвід Сил спеціальних операцій і спортивної спільноти, ми зможемо підвищити обороноздатність країни та зміцнити національну свідомість», – зазначив представник командування ССпО ЗСУ.

Теги: ЗСУ фрі-файт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Валентин Манько
«Це сили швидкого реагування». Інтерв'ю з командувачем новостворених Штурмових військ ЗСУ
27 вересня, 10:00
Дев’ятий контейнер з Нової Зеландії прибуде до України з медичною та гуманітарною підтримкою
Українці з Нової Зеландії відправили допомогу для ЗСУ та лікарень
9 жовтня, 17:45
Сирський: Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1.6 км
Сирський назвав напрямок успішного просування ЗСУ на Донеччині
14 жовтня, 14:34
Представник рибної галузі України закликав ініціювати перегляд тендерних вимог до постачання риби для потреб ЗСУ
Навіщо імпортний хек? Рибні підприємства просять годувати ЗСУ українським товстолобом
15 жовтня, 12:53
Корпуси інвестують значні ресурси у створення власних брендів для рекрутингу
«Азов», «Хартія» і «Третя штурмова» розкрили секрет успіху у залученні людей до армії
16 жовтня, 11:12
У Командуванні Сухопутних військ кажуть, що артиста звільнили у запас ще влітку минулого року
Козловський більше не служить у ЗСУ: як це пояснив співак
27 вересня, 19:32
Римма Зюбіна не часто публікує актуальні світлини з сином
Римма Зюбіна показала сина у військовій формі та розповіла про його мобілізацію (фото)
2 жовтня, 15:34
Метінвест відзвітував про 9,2 млрд грн, спрямованих на підтримку ЗСУ та України від початку війни
Метінвест відзвітував про 9,2 млрд грн, спрямованих на підтримку ЗСУ та України від початку війни
2 жовтня, 14:06
20 жовтня президент України Володимир Зеленський провів Ставку
Створено Угруповання об’єднаних сил, проведено Ставку. Головне за 20 жовтня
Вчора, 21:05

Новини

Росія зі скандалом увійшла до керівництва фондом ЮНЕСКО з боротьби з допінгом у спорті
Росія зі скандалом увійшла до керівництва фондом ЮНЕСКО з боротьби з допінгом у спорті
Американська армія стала офіційним спонсором Федерації лиж та сноуборду США
Американська армія стала офіційним спонсором Федерації лиж та сноуборду США
Тренер «Болоньї» потрапив до лікарні з пневмонією
Тренер «Болоньї» потрапив до лікарні з пневмонією
Сил спецоперацій і Федерації фрі-файту оголосили про співпрацю
Сил спецоперацій і Федерації фрі-файту оголосили про співпрацю
У баскетбольній Суперлізі сталась перша тренерська відставка сезону
У баскетбольній Суперлізі сталась перша тренерська відставка сезону
Українські боксери здобули сім нагород молодіжного турніру в Іспанії
Українські боксери здобули сім нагород молодіжного турніру в Іспанії

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Вчора, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua