Сил спецоперацій і Федерації фрі-файту оголосили про співпрацю

Сили спеціальних операцій ЗСУ і Всеукраїнська федерація фрі-файту та контактних єдиноборств та змішаних бойових мистецтв оголосили про початок співпраці. Метою є консолідація зусиль у створенні та розвитку спільних механізмів підвищення обороноздатності держави та готовності громадян до національного спротиву. Про це повідомляє «Главком».

У межах партнерства планується реалізація заходів, спрямованих на:

підвищення готовності та здатності громадян виконувати конституційний обов’язок щодо захисту вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України;

військово-патріотичне виховання та формування оборонної свідомості;

розробку і впровадження тренувальних програм та методик для розвитку бойових мистецтв в Україні.

Співпраця покликана надати обороні України всеохоплюючий характер – поєднати професійний військовий досвід ССпО з інфраструктурою, тренерським потенціалом і масовими програмами Федерації. Такі зусилля сприятимуть більш системному й ефективному підходу до підготовки громадян, підвищенню стійкості суспільства в умовах широкомасштабної війни.

«Наша спільна мета – створити практичні інструменти й програми, які готуватимуть людей діяти ефективно під час загрози державній безпеці. Об’єднавши досвід Сил спеціальних операцій і спортивної спільноти, ми зможемо підвищити обороноздатність країни та зміцнити національну свідомість», – зазначив представник командування ССпО ЗСУ.