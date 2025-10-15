Головна Країна Суспільство
Навіщо імпортний хек? Рибні підприємства просять годувати ЗСУ українським товстолобом

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Навіщо імпортний хек? Рибні підприємства просять годувати ЗСУ українським товстолобом
Представник рибної галузі України закликав ініціювати перегляд тендерних вимог до постачання риби для потреб ЗСУ
Рибні профспілки заявляють про дискримінацію у тендерах

Українські переробні підприємства рибної галузі звернули увагу на проблему імпортозаміщення в продовольчому забезпеченні Збройних Сил України. Вони заявляють, що попри наявність власних ресурсів, армія переважно закуповує імпортну рибу, зокрема філе хека, тоді як вітчизняний товстолоб має усі можливості для повноцінного постачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову ГС «Перша рибна біржа» Руслана Мельника.

За його словами, галузь, до якої входить близько 48 переробних підприємств, має усі ресурси для забезпечення армії якісною продукцією.

Мельник наголошує, що причиною переваги імпорту є дискримінаційні вимоги до української продукції в тендерній документації.

«На сьогодні більшість риби, яка постачається для потреб армії, є імпортною. Зокрема, переважно закуповується філе хека іноземного походження. Водночас українські підприємства рибної галузі мають усі можливості та ресурси для повноцінного постачання вітчизняної рибної продукції, зокрема філе товстолоба, яке відповідає встановленим стандартам якості та безпечності. Проте аналіз тендерної документації свідчить про наявність дискримінаційних вимог до української продукції, які фактично ставлять її у гірше становище порівняно з імпортом», – заявив Мельник.

Мельник вважає, що такий підхід суперечить принципам підтримки національного виробника та призводить до того, що кошти українських платників податків «працюють на іноземну економіку».

Представник рибної галузі України закликав ініціювати  перегляд тендерних вимог до постачання риби для потреб ЗСУ,  забезпечити рівні умови участі для українських товаровиробників та сприяти політиці імпортозаміщення в продовольчому забезпеченні армії, надаючи пріоритет вітчизняній продукції.

Нагадаємо, працівники ДБР повідомили про підозру одному з колишніх керівників Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

За даними слідства, що під час дії воєнного стану, посадовець при укладенні та виконанні двох договорів на постачання води для потреб оборони допустив зайву сплату коштів на користь низки товариств. У результаті Міністерству оборони було завдано шкоди на понад 322 млн грн.

