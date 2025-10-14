Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сирський назвав напрямок успішного просування ЗСУ на Донеччині

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Сирський назвав напрямок успішного просування ЗСУ на Донеччині
Сирський: Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1.6 км
колаж: glavcom.ua

Сирський: ЗСУ просунулись до 1,6 км та знищили ворога на площі 3,4 кв. км на Донеччині

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив про успішні дії українських військових на Донецькому напрямку, попри намагання російських окупантів просунутися. Протягом минулої доби українські воїни провели пошук та знищення противника на території площею 3,4 кв. км у Покровському районі Донецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олександра Сирського.

«Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1,6 км», – розповів Сирський.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Головнокомандувач висловив подяку захисникам, які нищать ворога, особливо відзначивши військовослужбовців зі складу 33 окремого штурмового полку та 253 батальйону.

Олександр Сирський також нагадав, що за час Добропільський операції, станом на 06.00 13 жовтня 2025 року, звільнено 182.4 кв км, 224.7 кв км – зачищено від ДРГ противника.

Нагадаємо,  у вівторок, 14 жовтня, російська терористична армія атакувала на Херсонщині гуманітарну місію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
 
«Зранку у Білозерській громаді окупанти прицільно били з дронів та артилерії по вантажівках УКГС ООН. Чотири білі автівки з маркуванням – не військова техніка, а машини, які везли допомогу людям», – йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, один транспортний засіб – згорів, інший – серйозно пошкоджений, дві вантажівки змогли вирватися з-під ударів. Ніхто не постраждав.

Читайте також:

Теги: війна ЗСУ Олександр Сирський фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

НПЗ з 1955 року забезпечує паливом організації різних сфер діяльності
У Ростовській області безпілотники атакували нафтобазу
9 жовтня, 16:24
Президент України вважає, що тиск змусить Путіна сісти за стіл перемовин
Президент України пояснив, чому Путін боїться припинити вогонь
9 жовтня, 10:01
FPV-дрони наближають фронт до міст Донеччини
FPV-дрони на Донеччині: фронт тепер над містами
7 жовтня, 13:20
Путін вже просто не може собі дозволити жорсткі реакції і погрози на адресу Трампа
«Росія ні на кого не нападатиме»: нова стара риторика Кремля
3 жовтня, 18:20
Верховний Головнокомандувач ЗСУ: Україна захищається справедливо, і на російській території це відчутно
Зеленський анонсував технологічну Ставку, присвячену українській далекобійності
29 вересня, 13:53
Окупанти розгромили центр Куп'янська
Зеленський про ситуацію у Куп’янську: Ми вважаємо, росіяни будуть там знищені
20 вересня, 12:05
Під час гасіння пожежі агресор повторно вдарив по об'єкту
Окупанти повторно вдарили по об’єкту на Київщині, де працювали рятувальники
16 вересня, 07:14
Один з дронів РФ у Польщі
Історик про БпЛА у Польщі: Путін використовує слабкості НАТО
15 вересня, 14:30
У 2014–2015 роках захисник брав участь в АТО
Більше року вважався зниклим безвісти. Згадаймо Олександра Ворощука
15 вересня, 09:00

Події в Україні

Сирський назвав напрямок успішного просування ЗСУ на Донеччині
Сирський назвав напрямок успішного просування ЗСУ на Донеччині
«Сталевий фронт» Ахметова передав морпіхам 39-ї бригади нову партію допомоги
«Сталевий фронт» Ахметова передав морпіхам 39-ї бригади нову партію допомоги
Окупанти вдарили по енергооб'єктах: де обмежено споживання електроенергії
Окупанти вдарили по енергооб'єктах: де обмежено споживання електроенергії
Два румунські катери порушили кордон України (фото)
Два румунські катери порушили кордон України (фото)
РФ атакувала гуманітарну місію на Херсонщині
РФ атакувала гуманітарну місію на Херсонщині
Нічна атака на Україну: Зеленський назвав головну ціль окупантів
Нічна атака на Україну: Зеленський назвав головну ціль окупантів

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua