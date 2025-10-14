Сирський назвав напрямок успішного просування ЗСУ на Донеччині

Сирський: ЗСУ просунулись до 1,6 км та знищили ворога на площі 3,4 кв. км на Донеччині

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив про успішні дії українських військових на Донецькому напрямку, попри намагання російських окупантів просунутися. Протягом минулої доби українські воїни провели пошук та знищення противника на території площею 3,4 кв. км у Покровському районі Донецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олександра Сирського.

«Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1,6 км», – розповів Сирський.

Головнокомандувач висловив подяку захисникам, які нищать ворога, особливо відзначивши військовослужбовців зі складу 33 окремого штурмового полку та 253 батальйону.

Олександр Сирський також нагадав, що за час Добропільський операції, станом на 06.00 13 жовтня 2025 року, звільнено 182.4 кв км, 224.7 кв км – зачищено від ДРГ противника.

Нагадаємо, у вівторок, 14 жовтня, російська терористична армія атакувала на Херсонщині гуманітарну місію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.



«Зранку у Білозерській громаді окупанти прицільно били з дронів та артилерії по вантажівках УКГС ООН. Чотири білі автівки з маркуванням – не військова техніка, а машини, які везли допомогу людям», – йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, один транспортний засіб – згорів, інший – серйозно пошкоджений, дві вантажівки змогли вирватися з-під ударів. Ніхто не постраждав.