Дмитро Дубілет втретє став батьком та обрав рідкісне ім'я для доньки (фото)

Юлія Відміцька
Дружина Дмитра Дубілета Юлія Пеліпас показалася під час прогулянки з донькою на узбережжі океану

Засновниця бренду Bettter Юлія Пеліпас та співзасновник банку monobank Дмитро Дубілет стали батьками. Про народження дитини повідомила Юлія Пеліпас у своєму блозі в Instagram та розкрила незвичне ім’я немовляти. Про це пише «Главком» із посиланням на допис в Instagram.

На своїй сторінці Юлія Пеліпас опублікувала відео, де вона гуляє на березі океану з дитиною на руках. Як відомо, у підприємців народилася донька. Молоді батьки обрали незвичне ім’я для своєї дитини. «Ласкаво просимо у цей світ, дівчинко Олімпія!» – йдеться у підписі до відео.

Юлія Пеліпас показалася з новонародженою донькою
Також Юлія Пеліпас опублікувала низку сторис в Instagram, де привітала свого чоловіка Дмитра Дубілета з народженням доньки: «Вітаю, коханий! Ти став батьком!» Цю сторис жінка доповнила дитячою світлиною Дмитра Дубілета.

Юлія Пеліпас привітала Дмитра Дубілета з народженням доньки
У коментарях подружжя привітали з народженням доньки. Серед коментарів були привітання від відомих українських зірок. Пару привітала співачка Джамала, ведуча Катерина Осадча, а виконавиця Надя Дорофєєва залишила в коментарях емодзі у вигляді сердець:

Зірки привітали Юлія Пеліпас з народженням доньки
  • «Вітаю вас дівчата! Це прекрасно», – написала Джамала.
  • «Вітання!» – зазначила Катерина Осадча.

40-річний Дмитро Дубілет є співзасновником банку monobank та ексміністром Кабінету міністрів України. Підприємець має доньку Пенелопу та сина Пітера. Олімпія це його третя дитина. Дмитро Дубілет та Юлія Пеліпас одружилися 14 лютого 2022 року. До цього пару почали помічати разом ще у 2020 році, коли вони завершили свої попередні стосунки.

Юлія Пеліпас та Дмитро Дубілет одружилися у 2022 році
Нагадаємо, український підприємець та політик, ексміністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет опублікував на своїй сторінці у Facebook фото зі свого першого місця роботи. Співзасновник Monobank згадав, як він працював заправником на станції. Бізнесмен зазначив, що загалом робота на АЗС була корисним досвідом. Із тих пір він працював вже протягогом кожних канікул, але переважно у сфері банкінгу, або в ІТ.

Дмитро Дубілет втретє став батьком та обрав рідкісне ім'я для доньки (фото)
