Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку України з футболу

Сьогодні, 26 вересня відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку України сезону-2025/2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У церемонії взяли участь представник 92 ОШБр Іван Зарубін та головний тренер збірної України Сергій Ребров.

Церемонію у повному складі відвідала юнацька збірна України (U-16), у якої наразі триває навчально-тренувальний збір на столичному НТК ім. В. Баннікова.

У змаганнях на цьому етапі візьмуть участь команди, які здобули перемоги в 1/16 фіналу: представники УПЛ – «Динамо», «Шахтар», «Металіст 1925», «Рух», ЛНЗ, першої ліги – «Вікторія», «Фенікс-Маріуполь», «Буковина», «Нива» Т, «Агробізнес», «Інгулець», «Чернігів», другої ліги – «Лісне», «Нива» В, «Локомотив», аматорської ліги – «Агротех».

Кубок України-2025/2026. 1/8 фіналу

«Вікторія» (Суми) – «Інгулець» (Петрове)

«Динамо» (Київ) – «Шахтар» (Донецьк)

«Агротех» (Тишківка, Кіровоградська обл.) – «Фенікс-Маріуполь» (Маріуполь)

«Буковина» (Чернівці) – «Нива» (Тернопіль)

«Чернігів» – «Лісне» (Київ)

ЛНЗ (Черкаси) – «Рух» (Львів)

«Металіст 1925» (Харків) – «Агробізнес» (Волочиськ)

«Локомотив» (Київ) – «Нива» (Вінниця)

Протистояння складається з одного поєдинку. У разі нічиєї в основний час відразу пробивається серія пенальті.

Базові дати матчів 1/8 фіналу – 28-30 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».