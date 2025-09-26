Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку України з футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку України з футболу
У церемонії жеребкування взяли участь представник 92 ОШБр Іван Зарубін та головний тренер збірної України Сергій Ребров

Базові дати матчів 1/8 фіналу – 28-30 жовтня 2025 року

Сьогодні, 26 вересня відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку України сезону-2025/2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У церемонії взяли участь представник 92 ОШБр Іван Зарубін та головний тренер збірної України Сергій Ребров.

Церемонію у повному складі відвідала юнацька збірна України (U-16), у якої наразі триває навчально-тренувальний збір на столичному НТК ім. В. Баннікова.

У змаганнях на цьому етапі візьмуть участь команди, які здобули перемоги в 1/16 фіналу: представники УПЛ – «Динамо», «Шахтар», «Металіст 1925», «Рух», ЛНЗ, першої ліги – «Вікторія», «Фенікс-Маріуполь», «Буковина», «Нива» Т, «Агробізнес», «Інгулець», «Чернігів», другої ліги – «Лісне», «Нива» В, «Локомотив», аматорської ліги – «Агротех».

Кубок України-2025/2026. 1/8 фіналу

  • «Вікторія» (Суми) – «Інгулець» (Петрове) 
  • «Динамо» (Київ) – «Шахтар» (Донецьк) 
  • «Агротех» (Тишківка, Кіровоградська обл.) – «Фенікс-Маріуполь» (Маріуполь)
  • «Буковина» (Чернівці) – «Нива» (Тернопіль) 
  • «Чернігів» – «Лісне» (Київ)
  • ЛНЗ (Черкаси) – «Рух» (Львів)
  • «Металіст 1925» (Харків) – «Агробізнес» (Волочиськ)
  • «Локомотив» (Київ) – «Нива» (Вінниця) 

Протистояння складається з одного поєдинку. У разі нічиєї в основний час відразу пробивається серія пенальті.

Базові дати матчів 1/8 фіналу – 28-30 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Васкес за 10 сезонів у складі «Реала» завоював 23 трофеї
П'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів продовжить кар'єру у «Байєрі»
26 серпня, 19:08
«Реал» придбав Луніна влітку 2018 року з «Зорі» за 8,5 млн євро
Моурінью хоче бачити у «Фенербахче» гравця збірної України – ЗМІ
27 серпня, 11:27
Після завершення основного етапу 8 кращих команд одразу вийдуть у 1/8 фіналу Ліги конференцій
«Шахтар» і «Динамо» дізналися суперників у Лізі конференцій
29 серпня, 14:49
Україна не змогла здобути очки у важливому матчі проти Франції, програвши з рахунком 0:2
Чемпіонат світу-2026: результати всіх відбіркових матчів 
5 вересня, 23:58
Вбивство сталося через сварку щодо колишнього нападника збірної Росії Федора Смолова
Росіянин сокирою, ножем і праскою вбив друга з інвалідністю: посварилися через футбол
17 вересня, 16:52
Сезон для легіонерів збірної України набирає обертів
Гол Судакова та перемога Сватка. Як пройшов вікенд легіонерів збірної України з футболу
22 вересня, 16:46
Володарем «Золотого м'яча» 2025 року став гравець «ПСЖ» Усман Дембеле
Визначився володар «Золотого м'яча»
22 вересня, 23:51
Наприкінці 2004 року Глєб став учасником смертельної ДТП
Реклама з футболістом Глєбом з'явилася на тому ж перехресті, де він став учасником смертельної ДТП
24 вересня, 11:22
Криворог: Дехто в Іспанії поважає Путіна
Російський футболіст заявив, що половина іспанців підтримують Путіна
Вчора, 09:30

Новини

«Будівельник» підписав контракт з ексгравчинею збірної України з баскетболу
«Будівельник» підписав контракт з ексгравчинею збірної України з баскетболу
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку України з футболу
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку України з футболу
19-річний індонезійський гімнаст загинув після травми на тренувальному зборі у Росії
19-річний індонезійський гімнаст загинув після травми на тренувальному зборі у Росії
Трамп допустив перенесення матчів чемпіонату світу з міст США, якщо в них буде небезпечно
Трамп допустив перенесення матчів чемпіонату світу з міст США, якщо в них буде небезпечно
Україна здобула 11 нагород у п'ятий день чемпіонату світу з параплавання
Україна здобула 11 нагород у п'ятий день чемпіонату світу з параплавання
МОК відреагував на нагородження Путіним тенісисток Шнайдер і Андрєєвої
МОК відреагував на нагородження Путіним тенісисток Шнайдер і Андрєєвої

Новини

В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Вчора, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua