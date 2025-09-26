Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку України з футболу
Базові дати матчів 1/8 фіналу – 28-30 жовтня 2025 року
Сьогодні, 26 вересня відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку України сезону-2025/2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
У церемонії взяли участь представник 92 ОШБр Іван Зарубін та головний тренер збірної України Сергій Ребров.
Церемонію у повному складі відвідала юнацька збірна України (U-16), у якої наразі триває навчально-тренувальний збір на столичному НТК ім. В. Баннікова.
У змаганнях на цьому етапі візьмуть участь команди, які здобули перемоги в 1/16 фіналу: представники УПЛ – «Динамо», «Шахтар», «Металіст 1925», «Рух», ЛНЗ, першої ліги – «Вікторія», «Фенікс-Маріуполь», «Буковина», «Нива» Т, «Агробізнес», «Інгулець», «Чернігів», другої ліги – «Лісне», «Нива» В, «Локомотив», аматорської ліги – «Агротех».
Кубок України-2025/2026. 1/8 фіналу
- «Вікторія» (Суми) – «Інгулець» (Петрове)
- «Динамо» (Київ) – «Шахтар» (Донецьк)
- «Агротех» (Тишківка, Кіровоградська обл.) – «Фенікс-Маріуполь» (Маріуполь)
- «Буковина» (Чернівці) – «Нива» (Тернопіль)
- «Чернігів» – «Лісне» (Київ)
- ЛНЗ (Черкаси) – «Рух» (Львів)
- «Металіст 1925» (Харків) – «Агробізнес» (Волочиськ)
- «Локомотив» (Київ) – «Нива» (Вінниця)
Протистояння складається з одного поєдинку. У разі нічиєї в основний час відразу пробивається серія пенальті.
Базові дати матчів 1/8 фіналу – 28-30 жовтня 2025 року.
