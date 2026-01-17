Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Санкції проти російських спортивних пропагандистів: хто у списку

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Санкції проти російських спортивних пропагандистів: хто у списку
Зеленський запровадив санкції проти російських спортивних пропагандистів
фото: Офіс президента

Документ передбачає блокування активів, заборону бізнесу та в’їзд до України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №60/2026, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти російських спортивних діячів та організацій, залучених до пропаганди війни проти України. ВІдповідний указ оприлюднено на сайті Офісі президента, пише «Главком».

Санкції стосуються трьох фізичних і двох юридичних осіб з Російської Федерації. До переліку потрапив, зокрема, російський боксер Яків Букін, який публічно підтримував збройну агресію РФ, а також президент Паралімпійський комітет Росії Павло Рожков. Окрім цього, обмеження запроваджено проти Федерація комп’ютерного спорту Росії та її очільника Дмитра Сміта.

«Запроваджуючи ці санкції напередодні зимових Олімпійських ігор 2026 року, Україна нагадує світу: спорт не може бути поза політикою, коли йдеться про підтримку агресії, окупації та воєнних злочинів. Такі дії грубо суперечать принципам і цінностям олімпійського руху», – йдеться в повідомленні.

Санкційний пакет передбачає блокування активів, заборону підприємницької діяльності в Україні, обмеження на в’їзд, анулювання ліцензій і договорів, а також позбавлення українських державних нагород строком на 10 років.

«Погодив і наступні санкційні кроки – рішення незабаром. Тиск на Росію повинен зберігатись, і продовжимо працювати на синхронізацію санкцій, і не тільки рішень партнерів у нашій юрисдикції, але українських санкційних рішень у списках партнерів. Уже зараз у персональних санкціях партнерів, також у списках проти юридичних осіб суттєва частина – це пропозиції України», – наголосив президент у своєму зверненні.

Читайте також:

Теги: спорт санкції Володимир Зеленський указ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для виходу в основний раунд Україна має посідати одне з двох перших місць свого квартету
Став відомий склад збірної України з гандболу на Євро-2026
13 сiчня, 11:57
За словами захисту, заставу за Шуфрича буде внесено 12-13 січня
Шуфрич може вийти із СІЗО вже сьогодні. Адвокат пояснив, що завадило це зробити минулого тижня
12 сiчня, 12:31
Глава держави повідомив, що керівник Офісу президента отримав конкретний перелік пріоритетів
Зеленський пояснив, чи впливатиме новий керівник Банкової на інформаційну політику
7 сiчня, 14:55
Зеленський прибув до Кіпру
Зеленський прибув до Кіпру
7 сiчня, 09:30
Звільнено двох членів Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку
Звільнено двох членів Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку
5 сiчня, 12:42
Зеленський та Трамп під час зустрічі у США у вересні
Білий дім змінив час зустрічі Зеленського та Трампа
28 грудня, 2025, 06:16
Окрім спорту, Тревіс є співведучим успішного подкасту, на якому, зокрема, був анонсований новий альбом Тейлор Свіфт
Наречений найбагатшої співачки світу заговорив про завершення кар'єри футболіста
26 грудня, 2025, 22:49
Зеленський: якщо Росія відмовиться, США посилять військову підтримку та санкції
Мирна угода: якщо росіяни відмовлять? Зеленський описав альтернативний сценарій
24 грудня, 2025, 12:24
Виноробні з Росії не мали права брати участь у конкурсі через чинні обмеження
Винний конкурс у Сан-Франциско дискваліфікував 15 російських виноробень
18 грудня, 2025, 08:50

Новини

Санкції проти російських спортивних пропагандистів: хто у списку
Санкції проти російських спортивних пропагандистів: хто у списку
Депутат Думи порівняв з повією тенісистку, яка відмовилася від російського громадянства
Депутат Думи порівняв з повією тенісистку, яка відмовилася від російського громадянства
47% німців підтримують бойкот Чемпіонату світу з футболу, якщо США силою приєднають Гренландію
47% німців підтримують бойкот Чемпіонату світу з футболу, якщо США силою приєднають Гренландію
Ексфутболіст збірної України став зіркою гри між «Альбасете» та «Реалом»
Ексфутболіст збірної України став зіркою гри між «Альбасете» та «Реалом»
Пішов з життя президент титулованого італійського футбольного клубу
Пішов з життя президент титулованого італійського футбольного клубу
Дубль Ваната приніс «Жироні» перемогу в чемпіонаті Іспанії
Дубль Ваната приніс «Жироні» перемогу в чемпіонаті Іспанії

Новини

Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
Вчора, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
Вчора, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Вчора, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Вчора, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua