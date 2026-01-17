Санкції проти російських спортивних пропагандистів: хто у списку

Документ передбачає блокування активів, заборону бізнесу та в’їзд до України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №60/2026, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти російських спортивних діячів та організацій, залучених до пропаганди війни проти України. ВІдповідний указ оприлюднено на сайті Офісі президента, пише «Главком».

Санкції стосуються трьох фізичних і двох юридичних осіб з Російської Федерації. До переліку потрапив, зокрема, російський боксер Яків Букін, який публічно підтримував збройну агресію РФ, а також президент Паралімпійський комітет Росії Павло Рожков. Окрім цього, обмеження запроваджено проти Федерація комп’ютерного спорту Росії та її очільника Дмитра Сміта.

«Запроваджуючи ці санкції напередодні зимових Олімпійських ігор 2026 року, Україна нагадує світу: спорт не може бути поза політикою, коли йдеться про підтримку агресії, окупації та воєнних злочинів. Такі дії грубо суперечать принципам і цінностям олімпійського руху», – йдеться в повідомленні.

Санкційний пакет передбачає блокування активів, заборону підприємницької діяльності в Україні, обмеження на в’їзд, анулювання ліцензій і договорів, а також позбавлення українських державних нагород строком на 10 років.

«Погодив і наступні санкційні кроки – рішення незабаром. Тиск на Росію повинен зберігатись, і продовжимо працювати на синхронізацію санкцій, і не тільки рішень партнерів у нашій юрисдикції, але українських санкційних рішень у списках партнерів. Уже зараз у персональних санкціях партнерів, також у списках проти юридичних осіб суттєва частина – це пропозиції України», – наголосив президент у своєму зверненні.