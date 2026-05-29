Визначилися півфінальні пари Чемпіонату світу з хокею

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Визначилися півфінальні пари Чемпіонату світу з хокею
Збірна Канади зіграє з командою Фінляндії у півфіналі Xемпіонату світу з хокею
фото: Reuters
Світова першість відбувається у Швейцарії

Визначилися всі півфіналісти Чемпіонату світу з хокею. Про це повідомляє «Главком».

Світова першість відбувається у Швейцарії.

Збірна Канади зіграє з командою Фінляндії у півфіналі Xемпіонату світу з хокею. 

У чвертьфіналі фіни з рахунком 4:1 обіграли чехів, канадці виявилися сильнішими за американців (4:0). В іншому півфіналі зіграють збірні Швейцарії та Норвегії. Швейцарці у чвертьфіналі обіграли шведів (3:1), норвежці перемогли латвійців (2:0).

Півфінали відбудуться 30 травня, фінал та матч за третє місце – 31 травня.

Чинним чемпіоном світу є збірна США, яка у фінальному матчі минулого турніру обіграла швейцарців із рахунком 1:0 в овертаймі. 

Нагадаємо, міжнародна федерація хокею з шайбою (ІІХФ) частково зняла бан із Білорусі та допустила низку тамтешніх команд у турніри під своєю егідою.

Функціонери вивели з-під обмежень юнацькі збірні хлопців і дівчат (U-18) та жіночу збірну Білорусі. Ці команди зможуть змагатися в сезоні 2026/27 міжнародного хокею. Своє рішення Дисциплінарний комітет ІІХФ мотивував рекомендаціями МОК.

Українська федерація розкритикувала рішення вищого органу. Керівництво ФХУ наголосило, що Білорусь залишається союзником Росії у війні проти України. Зокрема, надає власну територію та інфраструктуру для терору цивільних українців.

«Для нас така позиція міжнародної федерації є неприпустимою, ми готуємо апеляцію й будемо продовжувати відстоювати справедливі рішення. Повторюсь, країнам-агресорам не місце в міжнародному спорті жодного рівня: починаючи від юнацького, закінчуючи дорослим», – заявив президент ФХУ Сергій Мазур.

