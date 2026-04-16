На Закарпатті підліток влаштував стрілянину під час уроку: поранено учня

Сьогодні, 16 квітня, в одному з навчальних закладів Ужгородського району учень здійснив постріл та поранив однокласника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

«Сьогодні о 09:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що учень дев'ятого класу погрожував учасникам освітнього процесу. Неповнолітній раптово під час уроку дістав пістолет та здійснив два постріли – одним поранив свого однокласника. Після цього хлопець втік у невідомому напрямку. Патрульні поліцейські затримали хлопця», – йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працюють наряди поліції. Медики оглянули потерпілого, його життю та здоровʼю нічого не загрожує. Поліцейський вилучили пістолет – попередньо, травматичний.

«Слідчі та ювенальні поліцейські зʼясовують всі обставини. Зокрема, як в руки неповнолітнього потрапила зброя. Вирішується питання правової кваліфікації події», – наголошують поліцейські.

До слова, у Святошинському районі столиці суперечка між знайомими завершилася стріляниною та госпіталізацією. Зловмисник поцілив з вогнепальної зброї жінці у стегно.

Як повідомлялося, 6 квітня у Луцьку на Театральному майдані дівчина влаштувала стрілянину.