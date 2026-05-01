Шість голів та дві тривоги. Як пройшов поєдинок між «Кривбасом» та «Полтавою»

«Кривбас» та СК «Полтава» не виявили переможця

Тривала повітряні тривога перервали матч більш ніж на годину

«Кривбас» у 26 турі УПЛ в Кропивницькому зіграв драматичний поєдинок із СК «Полтава». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу криворізького клубу

Хід гри

«Кривбас» швидко відкрив рахунок, коли на 2 хвилині помилкою Підлепича скористався Парако, який низом відправив мʼяча повз воротаря – 0:1. Потім Мендоза прострілив зліва – Сек другим дотиком забив свій дебютний гол – 0:2.

Але у наступні девʼять хвилини «Полтава» не тільки відігралась, а і вийшла вперед. Ексгравець «Кривбасу» Коцюмака ударом головою після флангової подачі скоротив відставання в рахунку – 1:2. На 11 хвилині вже Сухоручко ударом головою не залишає шансів Кемкіну – 2:2. Й згодом Сад першим був на добиванні після удару Одарюка та сейву Кемкіна – 3:2.

Потім розпочалась тривала повітряна тривога, й згодом друга, які перервала матч більш ніж на годину.

З перших хвилин другої половини криворіжці пішли вперед, атакуючи великими силами.

На 70 хвилині мʼяч влетів у ворота номінальних господарів, але згодом гол відмінили після перегляду VAR через офсайд у Рохаса.

На 85 хвилині Бар Лін отримав мʼяча у штрафному та низом переграв воротаря – 3:3.

Вілівальд на останніх секундах забив ударом головою, але після перегляду VAR гол відмінили через фол. Маємо бойову нічию – 3:3.

Українська Прем'єр-ліга. 26-й тур

«Полтава» – «Кривбас» – 3:3

Голи: Коцюмака, 8, Сухоручко, 11, Сад, 16 – Парако, 2, Сек, 7, Лін, 85.

Нагадаємо, київське «Динамо» обіграло «Кривбас» (6:5) у матчі 25-го туру української Прем'єр-ліги.