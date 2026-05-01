Шість голів та дві тривоги. Як пройшов поєдинок між «Кривбасом» та «Полтавою»

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
«Кривбас» та СК «Полтава» не виявили переможця

Тривала повітряні тривога перервали матч більш ніж на годину

«Кривбас» у 26 турі УПЛ в Кропивницькому зіграв драматичний поєдинок із СК «Полтава». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу криворізького клубу

Хід гри

«Кривбас» швидко відкрив рахунок, коли на 2 хвилині помилкою Підлепича скористався Парако, який низом відправив мʼяча повз воротаря – 0:1. Потім Мендоза прострілив зліва – Сек другим дотиком забив свій дебютний гол – 0:2.

Але у наступні девʼять хвилини «Полтава» не тільки відігралась, а і вийшла вперед. Ексгравець «Кривбасу» Коцюмака ударом головою після флангової подачі скоротив відставання в рахунку – 1:2. На 11 хвилині вже Сухоручко ударом головою не залишає шансів Кемкіну – 2:2. Й згодом Сад першим був на добиванні після удару Одарюка та сейву Кемкіна – 3:2.

Потім розпочалась тривала повітряна тривога, й згодом друга, які перервала матч більш ніж на годину.

З перших хвилин другої половини криворіжці пішли вперед, атакуючи великими силами. 

На 70 хвилині мʼяч влетів у ворота номінальних господарів, але згодом гол відмінили після перегляду VAR через офсайд у Рохаса. 

На 85 хвилині Бар Лін отримав мʼяча у штрафному та низом переграв воротаря – 3:3.

Вілівальд на останніх секундах забив ударом головою, але після перегляду VAR гол відмінили через фол. Маємо бойову нічию – 3:3.

Українська Прем'єр-ліга. 26-й тур

«Полтава» – «Кривбас» – 3:3

  •  Голи: Коцюмака, 8, Сухоручко, 11, Сад, 16 – Парако, 2, Сек, 7, Лін, 85.

Нагадаємо, київське «Динамо» обіграло «Кривбас» (6:5) у матчі 25-го туру української Прем'єр-ліги.

