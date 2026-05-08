«Фрайбург» і «Брага» зіграли матч-відповідь у півфіналі Ліги Європи

Ілля Мандебура
Лукас Кюблер став головним героєм матчу-відповіді
фото: Reuters

Команди показали цікаву боротьбу попри «нецікавий» рахунок

Сьогодні, 7 травня 2026 року, німецький «Фрайбург» зустрінеться з португальського «Брагою» у рамках 1/2 фіналу Ліги Європи 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Згідно з анонсом матчу, після очного матчу обидві команди зіграли внічию у своїх чемпіонатах. «Фрайбург» урятувався в поєдинку з «Вольфсбургом» (1:1) завдяки голу Лінгарта, який вийшов із лави запасних і зрівняв рахунок наприкінці гри.

Схожий сценарій був і в матчі «Браги» проти «Ешторіла». Португальці відкрили рахунок завдяки Доржелесу, але не втримали перевагу й дозволили супернику вирвати нічию (1:1). Водночас четверте місце «Браги» поки залишається під контролем.

Хід гри

Поєдинок розпочався з катастрофи для гостей: уже на сьомій хвилині Маріо Доргелес, який був героєм першого матчу, перетворився на антигероя, отримавши пряму червону картку за фол останньої надії. Опинившись у більшості, «Фрайбург» миттєво взяв гру під свій контроль і на 19-й хвилині відкрив рахунок зусиллями Лукаса Кюблера, чий удар після рикошету застав воротаря зненацька. Тиск господарів не вщухав, і незадовго до перерви Йохан Манзамбі подвоїв перевагу неймовірним обвідним ударом із 25 метрів, що вивело німецький клуб вперед за сумою двох матчів.

Друга половина зустрічі перетворилася на справжнє випробування на витривалість для обох команд. «Брага», попри гру в меншості, створювала небезпечні моменти на контратаках, змушуючи голкіпера Ноа Атуболу працювати на повну. Проте на 72-й хвилині «Фрайбург» зробив вагому заявку на перемогу: Лукас Кюблер оформив дубль, влучно замкнувши головою подачу зі штрафного від Вінченцо Гріфо. Здавалося, що доля путівки до Стамбула вирішена, але гол Пау Віктора на 79-й хвилині повернув інтригу, скоротивши відставання португальців до мінімуму за сумою двох ігор.

Останні хвилини матчу пройшли в шалених атаках «Браги», але захист «Фрайбурга» на чолі з досвідченим Маттіасом Гінтером вистояв під шаленим тиском. Після фінального свистка стадіон вибухнув від радості, а фанати влаштували масову «навалу» на поле, святкуючи найважливішу домашню перемогу в історії клубу. Для команди, яка ніколи не вигравала великих трофеїв і не виступала в Лізі чемпіонів, цей успіх став справжнім «здійсненням мрії», як зазначив герой вечора Кюблер.

Тепер на «Фрайбург» чекає головне випробування сезону – фінальний поєдинок проти англійської «Астон Вілли», який відбудеться 20 травня у Стамбулі.

Ліга Європи. Півфінал. Другий матч

«Фрайбург» – «Брага» 3:1 (за сумою матчів 4:3)

  • Голи: Кюблер (19, 72), Манзембі (41) – Віктор (79)

Нагадаємо, що визначилися фінальні пари Ліги Європи та Ліги конференцій

