Визначилися фінальні пари Ліги Європи та Ліги конференцій

«Фрайбург» зруйнував португальську мрію Браги, обігравши її у другому матчі Ліги Європи
фото: Reuters

Результати матчей-відповідей кардинально відрізнялися між двома єврокубками 

Учора, 7 травня 2026 року, завершилися півфінальні дуелі другого та третього за силою клубних турнірів Європи – Ліги Європи та Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком».

Ліга конференцій

У Лізі конференцій, де виступав єдиний представник України у євровесні, донецький «Шахтар», фіналістами стали команди-переможці перших матчів. У першому півфіналі «Кристал Пелес» завдяки розумній грі витримав тиск української команди, зумівши здобути мінімальну перемогу та закріпити свою перевагу до загальної різниці «+3» в серії. У другому півфіналі «Райо Вальєкано» завдяки вдалому першому тайму мінімально переграв французький «Страсбург», який занадто пізно включився у поєдинок. 

Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня у Лейпцизі на «Ред Булл Арені» о 22:00. 

Ліга конференцій. Півфінал. Другі матчі

«Кристал Пелес» – «Шахтар» 2:1 (за сумою матчів 5:2)

  • Голи: Педро Енріке (автогол, 25), Сарр (52) – Егіналду (34)

«Страсбург» – «Райо Вальєкано» 0:1 (за сумою матчів 0:2)

  • Голи: Алемао (42)

Ліга Європи

У Лізі Європи натомість обидва фіналісти програли перші матчі (щоправда, з мінімальною різницею) і були змушені посилено пресингувати від самого початку. У першому півфіналі в межах британського дербі «Астон Вілла» скористалася провальним поєдинком від «Ноттінгема», здобувши розгромну перемогу 4:0 вдома. У другому півфіналі «Брага» зруйнувала для себе всі шанси на фінал червоною карткою на шостій хвилині матчу, завдяки чому «Фрайбург» спокійно відвантажив три голи у ворота португальців. 

Фінал Ліги Європи пройде 20 травня у Стамбулі на арені «Бешикташа» о 22:00. 

Ліга Європи. Півфінал. Другі матчі

«Астон Вілла» – «Ноттінгем» 4:0 (за сумою матчів 4:1)

  • Голи: Воткінс (36), Буендіа (58), Макгінн (77, 80)

«Фрайбург» – «Брага» 3:1 (за сумою матчів 4:3)

  • Голи: Кублер (19, 72), Манзембі (41) – Віктор (79)

