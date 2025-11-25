Головна Спорт Новини
Гравчиня топ-10 світового рейтингу могла поїхати на виставковий турнір в РФ

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Паоліні, за інформацією RAI, планувала поїздку в Санкт-Петербург два роки тому
фото: Reuters

Завдяки розмові з українкою італійку вдалося переконати 

Українська тенісистка Леся Цуренко відверто розповіла про зміни у світовому тенісному турі після початку повномасштабної агресії Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Великий теніс України. 

За словами Цуренко, на початковому етапі війни європейські тенісисти доволі спокійно ставились до можливості брати участь у виставкових турнірах, що проходили в Росії, і їй довелося докласти особистих зусиль, щоб вплинути на цю ситуацію. Вона розповіла, що проводила майже годинну лекцію одному гравцю, щоб він туди не поїхав – і він відмовився, хоча і додала, що наступного року він таки поїхав через її відсутність поруч.

Леся особливо відзначила італійську тенісистку Жасмін Паоліні (№ 8 WTA) як дуже позитивний приклад, оскільки вона почула і не поїхала туди, після чого Лесі стало легше бачити її в турі на противагу тим, хто просто проігнорував її пояснення. Українська тенісистка вважає, що більшість іноземних колег сприймає війну як щось, що відбувається не з ними, проте підкреслила підтримку з боку гравців із Польщі та Чехії, які територіально ближче і, можливо, мають історичну пам’ять.

Торкаючись теми санкцій, Цуренко вважає усунення російських та білоруських прапорів мінімальною річчю: «Думаю, більш болюче для них те, що вони не можуть брати участь у командних змаганнях. Це для них завжди важливо, вони пишуться своїми перемогами у командних змаганнях. Я вважаю, що це мало, треба ще, санкцій має бути більше на всіх рівнях, але маємо те, що маємо», – сказала тенісистка. 

Це інтерв'ю стало особливо актуальним, адже незабаром в РФ відбудеться виставковий турнір за участю як лідерів російського тенісу, так і гравців з інших країн, як от Таллона Грікспура, Олександра Бублика, Юлії Путінцевої та інших. 

Нагадаємо, цього тижня Олександра Олійникова уперше в кар'єрі увійшла до топ-100 рейтингу WTA. Українська тенісистка стала чемпіонкою турніру WTA 125 у Чилі, взявши реванш у Леолії Жанжан за поразку на турнірі ITF. 

Також стало відомо, де розпочне новий тенісний сезон Еліна Світоліна. Перша ракетка України Еліна Світоліна на початку 2026 року виступить в новозеландському Окленді. 

