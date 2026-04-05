У Москві палає дах елітного військового закладу окупантів (відео)

Максим Бурич
Пожежа почалася на верхніх поверхах
Площа пожежі стрімко зростає

У столиці країни-агресора зафіксовано масштабну пожежу на території Московського вищого загальновійськового командного училища (МВЗКУ). За повідомленнями ворожих ресурсів та очевидців у соцмережах, вогонь охопив дах однієї з будівель навчального закладу, де готують майбутніх офіцерів сухопутних військ РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Exilenova+.

Над територією училища в районі Любліно піднявся густий стовп диму.

За попередніми даними, пожежа почалася на верхніх поверхах адміністративного або навчального корпусу.

МВЗКУ є одним із найстаріших військових вишів Росії, відомим як «кузня кремлівських курсантів». Саме тут готують командний склад для підрозділів, які згодом відправляють на війну в Україну.

Міноборони РФ заявило про «несправну проводку» та коротке замикання, яке і спричинило масштабну пожежу. Інформація про постраждалих серед курсантів чи викладацького складу уточнюється.

Нагадаємо, Кремль остаточно перетворює Росію на закриту поліцейську державу. Володимир Путін підписав пакет документів, які надають Федеральній службі безпеки (ФСБ) практично безмежні права щодо контролю над громадянами. Повідомляється, що повноваження ФСБ тепер охоплюють практично все: науку, фінанси, телекомунікації, свободу пересування, фізичне утримання людей.

До слова, Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив серію успішних ударів по стратегічних об'єктах ворога на окупованих територіях. Сили оборони завдали відчутних втрат авіаційному парку РФ, уразивши дороговартісні ударно-розвідувальні комплекси «Іноходець» (експортна назва – «Оріон»). 

