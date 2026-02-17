Головна Спорт Новини
Фристайлістка Коцар: Хотіла запуститись на шалену вертуху, але був би шанс закінчити у лікарні

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Фристайлістка Коцар: Хотіла запуститись на шалену вертуху, але був би шанс закінчити у лікарні
Катерина Коцар у фіналі з біг-ейру на Олімпіаді-2026 стала 10-ю
фото: Reuters

Коцар: Я на ногах, зі мною все добре і я шалена рада

Українська фристайлістка Катерина Коцар прокоментувала свій виступ у фіналі з біг-ейру на Олімпіаді-2026, де вона стала 10-ю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.

Про увагу іноземних медіа

«В основному питали, як відчуття. Звісно, питали, як відчувається, наскільки це важливо для України, що я зараз тут. І як це відчувати, що я можу зробити так, щоб український прапор світився в фіналі по біг-ейру, і що я з цим відчуваю. Питали, що написано в мене на рукавичці. Якось так. Ще питали, що я думаю про інших дівчат», – розповіла Коцар.

Що Коцар думає про свої стрибки у фіналі

«Звісно, я шалено щаслива. Я щаслива, навіть хоч сьогодні в мене були небездоганні стрибки, але я дуже ним рада, тому що це остання спроба, третя. Я стрибнула цей трюк, який ще жодного разу не стрибала на сніг. І це супер. Звісно, я хотіла би там запуститись на якусь шалену вертуху, але був би шанс закінчити цей вечір в госпіталі. А так я на ногах, зі мною все добре і я шалена рада», – зазначила Катерина

Про присутність на фіналі мами й тата

«Насправді для мене було дуже важливо, щоб вони сюди приїхали, тому що батьки за всі роки моєї спортивної кар’єри жодного разу не бачили вживу, як я стрибаю. Тому що вони якраз таки завжди не хотіли нервувати, оце все бачити. Мама і так зазвичай в день моїх змагань дуже нервує і просто просить мене передзвонити зразу після змагань І після того вона готова дивитись відео. Тобто якщо вона вже знає, що все зі мною окей.

І мені дуже хотілося, щоб вони побачили це вживу. Я думаю, що мене дуже надихало і підтримувало, що вони тут. Тож це дуже крута подія, що їм вдалося приїхати», – розповіла Коцар.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Після десятого дня Норвегія все ще продовжує лідирувати у загальному заліку. Натомість США «відбилося від атаки» Нідерландів, які піднялися на четверте місце і програють американцям лише за кількістю других і третіх місць. 

Нагадаємо, що в одинадцятий день Олімпіади 2026 буде розіграно сім комплектів нагород

Теги: фристайл Олімпіада олімпійські ігри

