У Москві знайдено мертвим ексзаступника голови Мінпраці РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Москві знайдено мертвим ексзаступника голови Мінпраці РФ
Тіло колишнього високопосадовця лежало біля порога будинку
фото: російські ЗМІ

За попередніми даними, колишній чиновник нібито наклав на себе руки

Ексзаступника глави Міністерства праці і соціального захисту РФ Олексія Скляра було знайдено мертвим у приватному будинку в Москві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що до 50-річного ексчиновника приїхали рятувальники. Двері в його будинок були відчинені, а тіло лежало біля порога. Деякі ЗМІ пишуть, що перед смертю ексзаступник міністра розіслав друзям прощальні повідомлення, в яких негативно відгукувався про свою дружину.

Обставини смерті з’ясовують слідчі. За попередньою інформацією, причиною нібито стало самогубство.

Олексій Скляр обіймав посаду заступника міністра праці та соцзахисту РФ з 2018 по 2022 роки, курував питання, пов'язані з роботою інформаційних систем і наданням державних послуг в електронному вигляді. У розпорядженні прем'єр-міністра Михайла Мішустіна про його звільнення йшлося, що він пішов за власним бажанням.

У серпні 2022 року Скляра було призначено віцепрезидентом Російського експортного центру (РЕБ) зі стратегії цифровізації платформи «Мій експорт» в інформаційній системі «Одне вікно». У повідомленні про його призначення йшлося про те, що перед ним стоїть завдання вивести цю платформу на новий рівень зручності та функціональності.

Варто зазначити, що смерті топчиновників для Росії не є рідкістю. Так, минулого року колишній міністр транспорту Роман Старовойт нібито наклав на себе руки в підмосковному Одинцові. За кілька годин до інциденту очільник Кремля Володимир Путін звільнив його з посади.

росія смерть

