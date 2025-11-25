Головна Спорт Новини
Гол Ваната і асисти Яремчука й Батагова. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Українські легіонери результативно зіграли у складі своїх клубів

Ванат допоміг «Жироні» зіграти внічию у поєдинку чемпіонату Іспанії

Минулого ігрового вікенду на поле у складах своїх клубів виходило восьмеро легіонерів збірної України, яких Сергій Ребров запрошував на листопадові матчі відбору ЧС-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У суботу, 22 листопада у 12-му турі італійської Серії А «Дженоа» Руслана Маліновського (замінений на 88-й хвилині) розписав результативну виїзну нічию з «Кальярі» (3:3).

У 12-му турі англійської Прем’єр-ліги «Брентфорд» Єгора Ярмолюка (замінений на 80-й хвилині) програв у гостях «Брайтону» (1:2).

В 11-му турі грецької Суперліги «Олімпіакос» Романа Яремчука (вийшов на заміну на 67-й хвилині, гольова передача) обіграв на своєму стадіоні «Атромітос» (3:0).

У поєдинку 13-го туру французької Ліги 1 «Парі Сен-Жермен» Іллі Забарного (повний матч) розібрався в Парижі з «Гавром» (3:0).

У неділю, 23 листопада в 13-му турі іспанської Ла Ліги «Жирона» Віктора Циганкова (замінений на 66-й хвилині) і Владислава Ваната (замінений на 82-й хвилині, гол) розійшлася в Севільї миром із місцевим «Бетісом» (1:1).

У понеділок, 24 листопада в заключному матчі туру в АПЛ «Евертон» Віталія Миколенка (повний матч) переміг на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» (1:0).

А в поєдинку 13-го туру турецької Суперліги «Трабзонспор» Олександра Зубкова (повний матч) здолав на чужому полі «Істанбул Башакшехір» (4:3). Відзначимо дві гольові передачі українського захисника гостей Арсенія Батагова (повний матч).

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

