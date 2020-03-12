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    Найцікавіший поєдинок 1/8 фіналу ліги чемпіонів перенесли через коронавірус

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    Наразі невідомо, коли саме мадридці і манчестерці визначать сильнішого - Найцікавіший поєдинок 1/8 фіналу ліги чемпіонів перенесли через коронавірус
    Наразі невідомо, коли саме мадридці і манчестерці визначать сильнішого
    Depor

    Пандемія ламає усі спортивні плани

    Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Манчестер Сіті» - «Реал» перенесений, повідомляється на офіційному сайті англійського клубу.

    Причиною є захворювання одного з гравців баскетбольного «Реала» в результаті зараження китайським коронавірусом COVID-19. Так як баскетбольна і футбольна команди мадридців знаходяться на одній базі, то гравці були поміщені на карантин.

    Матч «Манчестер Сіті» - «Реал» повинен був відбутися 17 березня. Нова дата матчу поки не визначена. У першій зустрічі англійський клуб досяг перемоги в Мадриді з рахунком 2:1.

    Спалах COVID-19 був зафіксований у Китаї в кінці минулого року. За останніми даними, від нього померло понад 4,6 тисяч осіб. При цьому з числа тих, хто заразився, вилікувалося понад 68 тисяч. Зараз у світі вірусом вражено понад 126 тис. осіб.

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    УЄФА Ліга чемпіонів карантин ФК Манчестер Сіті ФК Реал (Мадрид) коронавірус
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