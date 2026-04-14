Одіозний президент іспанського клубу лякав гравців-мусульман своєї команди хамоном

Ілля Мандебура
Скандал не минув для Повеса безслідно
фото: Yahoo Sports

Для Хав'єра Повеса бути частиною скандалів є звичною справою

В іспанському футболі розгорівся неочікуваний скандал через дії президента клубу четвертого дивізіону «Колонія Москардо» Хав'єра «Хаві» Повеса, якого зняли під час провокаційного інциденту з гравцями-мусульманами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Деталі скандалу

На відео, що спричинило шквал критики в соціальних мережах та медіа, Повес переслідує футболістів ісламського віросповідання, тримаючи в руках ногу іберійського хамона та вигукуючи заклики вживати свинину. Громадськість одностайно засудила таку поведінку, назвавши її проявом расизму та глибокої неповаги до релігійних цінностей спортсменів. Ситуація виглядає особливо гострою з огляду на нещодавні ісламофобські випади під час товариського матчу між збірними Іспанії та Єгипту, що знову підняло питання толерантності в іспанському спорті на національний рівень.

Сам Хаві Повес спочатку видалив скандальний ролик, а згодом спробував виправдатися, назвавши свої дії безневинним жартом та елементом рекламної акції м’ясних делікатесів, які планували подарувати команді. У спеціальному зверненні він висловив жаль з приводу того, що ситуація була сприйнята як образа, проте водночас звинуватив опонентів у спробі атакувати клуб через нього. Він заявив, що люди, які вважають цей вчинок виявом неповаги чи низької моралі, йдуть хибним шляхом, чим викликав ще більшу хвилю обурення через свою нездатність визнати етичні межі гумору та професійної етики керівника.

Скандальна особистість

Репутація Повеса вже давно позначена низкою гучних скандалів. Так, він перейменовував команду на честь прихильників теорії пласкої Землі, мав активну антивакцинаторської риторики під час пандемії та навіть отримав дворічну дискваліфікацію за спробу підкупу арбітра. Цього разу наслідком інциденту стала відставка Повеса з посади президента «Колонії Москардо», хоча він і зберіг місце в правлінні організації. У своєму прощальному зверненні функціонер оголосив про намір радикально змінити спосіб життя – стати пастухом. 

