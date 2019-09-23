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    «Футболісти або плавлять мене, або не хочуть грати». Тренер команди першої ліги натякнув про відставку

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    Володимир Ковалюк вже би й пішов, але шкода проведеної роботи - «Футболісти або плавлять мене, або не хочуть грати». Тренер команди першої ліги натякнув про відставку
    Володимир Ковалюк вже би й пішов, але шкода проведеної роботи
    Фіона Козак

    «Прикарпаття» у сезоні-2019/2020 не може знайти гармонії у грі

    Після поразки 0:2 у селищі Зоря Саратського району на Одещині місцевому клубові «Балкани» з рахунком 0:2 в десятому турі чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги тренер івано-франківського «Прикарпаття» Володимир Ковалюк натякнув про можливу відставку.

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    Галичан у цьому сезоні колотить з боку в бік. З десяти поєдинків вони виграли лише три і раз зіграли внічию. Після десяти турів «Прикарпаття» посідає лише десяте місце, хоча напередодні чемпіонату декларувалися наміри боротися за шістку найсильніших.

    «Очки були потрібні і нам, і «Балканам», - сказав пан Ковалюк після матчу. – Ми налаштовували команду на перемогу. Перший тайм показав, що ми можемо грати, декілька моментів могли забити, але трохи нам не пощастило. А в другому таймі не знаю, що з хлопцями сталося. Я випустив свіжих футболістів, зокрема Ігора Худоб’яка, але він всі м’ячі загубив, обрізався, коли нам забили перший гол. Оборонці трохи втомилися. Вони у нас у віці. Після того все зламалося.

    Думав, що в другому таймі нам буде легше, бо гратимемо за вітром. У першому таймі проти вітру ми грали доволі непогано. Другий тайм ми просто провалили. Зайшов до футболістів у роздягальню і навіть не мав їм що сказати. Чесно кажучи, або вони мене плавлять як тренера, або не хочуть грати в футбол. Вже й не знаю, які можна підібрати слова. Хочеться подати у відставку, тільки мені шкода проведеної роботи. Цю команду ми збирали по крупинках. Шкода тієї праці.

    Зараз у нас поганий період, не можемо зачепитися за очки. Хоча загалом команда у нас непогана. Проте виходить так, що ми один тайм граємо, а другий ні. То вже не перша така гра. Чому футболісти не можуть обидва тайми проводити однаково – не можу розібратися. В Зорі була гра до помилки – хто помилявся, той програвав. Так і сталося. Допустили дитячу помилку і не врятував воротар, пропустив між ніг. Бракує фарту, а без фарту в футболі неможливо. Приїдемо додому, будемо розбиратися, говорити з керівництвом. Далі терпіти не можна».

    Нагадаємо, що після дивного матчу з «Волинню» Володимир Ковалюк поділив на «справжніх» і «несправжніх» прихильників команди.    

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