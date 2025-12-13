Головна Спорт Новини
Циганков забив два голи та допоміг «Жироні» здобути важливу перемогу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Циганков забив два голи та допоміг «Жироні» здобути важливу перемогу
Віктор приніс «Жироні» вольову перемогу, ефектно забивши п’ятою
фото: УАФ

Завдяки голам Циганкова «Жирона» залишила зону вильоту

Український півзахисник Віктор Циганков став головним героєм матчу 16-го туру Чемпіонату Іспанії, оформивши переможний дубль у поєдинку «Жирони» проти «Реала Сосьєдад» – 2:1. Про це повідомляє «Главком».

У стартовому складі каталонської команди на виїзну гру вийшли одразу двоє українців: Циганков на правому фланзі атаки та Владислав Ванат у нападв.

Першими відзначилися господарі: на 30-й хвилині Гонсалу Гедеш реалізував вихід сам на сам з Пауло Гассанігою.

Зрівняти рахунок українцю вдалося на 76-й хвилині. Саме Циганков розпочав атаку з власної половини поля та її ж завершив, замкнувши подачу Аззедіна Унахі – 1:1. Ще за вісім хвилин Віктор приніс «Жироні» вольову перемогу, ефектно забивши п’ятою після передачі Алекса Морено – 2:1.

Владислав Ванат відіграв перший тайм, а після перерви був замінений.

Завдяки цьому успіху «Жирона» залишила зону вильоту та піднялася на 17-ту сходинку турнірної таблиці.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

