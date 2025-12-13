Циганков забив два голи та допоміг «Жироні» здобути важливу перемогу

Завдяки голам Циганкова «Жирона» залишила зону вильоту

Український півзахисник Віктор Циганков став головним героєм матчу 16-го туру Чемпіонату Іспанії, оформивши переможний дубль у поєдинку «Жирони» проти «Реала Сосьєдад» – 2:1. Про це повідомляє «Главком».

У стартовому складі каталонської команди на виїзну гру вийшли одразу двоє українців: Циганков на правому фланзі атаки та Владислав Ванат у нападв.

Першими відзначилися господарі: на 30-й хвилині Гонсалу Гедеш реалізував вихід сам на сам з Пауло Гассанігою.

Зрівняти рахунок українцю вдалося на 76-й хвилині. Саме Циганков розпочав атаку з власної половини поля та її ж завершив, замкнувши подачу Аззедіна Унахі – 1:1. Ще за вісім хвилин Віктор приніс «Жироні» вольову перемогу, ефектно забивши п’ятою після передачі Алекса Морено – 2:1.

Владислав Ванат відіграв перший тайм, а після перерви був замінений.

Завдяки цьому успіху «Жирона» залишила зону вильоту та піднялася на 17-ту сходинку турнірної таблиці.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3