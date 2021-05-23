Світоліна виклала відео, як Федерер «розстріляв» її нареченого

Монфіс став мішенню для Роджера й отримав м’ячем у найболючіше місце

20-разовий переможець турнірів «Великого шлема» швейцарець Роджер Федерер взяв участь у смішному челленджі від француза Гаеля Монфіса і українки Еліни Світоліної, які готуються до весілля.

Завдання Федерера полягало в тому, щоб не влучити м'ячем Монфіса, який стояв біля стінкиа. Однак уже з третього удару швейцарець вліпив прямо між ніг Монфісу, який навіть скрутився від болю.

«Не повторюйте це в домашніх умовах», – з посмішкою прокоментувала момент Світоліна.

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Ролик Еліна виклала в своєму «інстаграмі». «Навіть не знаю що сказати. Відчуваю, що я заслуговую ще одного шансу в цьому челленджі. Я абсолютно вибився з ритму. Вибачте, хлопці», – написав Федерер в коментарях до посту.

Раніше Світоліна привітала українців з Днем вишиванки в надзвичайно красивій сукні.

Також Еліна приховує місце й дату весілля, але визначилася з майбутнім прізвищем.