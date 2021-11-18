  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Глава Мінспорту розповів про готовність олімпійців до зимових Ігор у Пекіні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вадим Гутцайт вірить у кожного спортсмена - Глава Мінспорту розповів про готовність олімпійців до зимових Ігор у Пекіні
    Вадим Гутцайт вірить у кожного спортсмена
    Фото: glavcom.ua

    Гутцайт запевняє, що держава зробила все для підготовки, а в разі невдач питання виникнуть до професійної підготовки тренера або спортсмена

    Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт розповів «Главкому», скільки країна витратила на підготовку олімпійців до зимових Ігор у Пекіні і в яких видах спорту ми можемо розраховувати на медалі.

    «Держава та міністерство точно на 100% зробили все, аби наші спортсмени гідно представляли Україну в Китаї. Ми забезпечили всі тренувальні збори, закупили обладнання – тобто повністю все зробили для наших спортсменів, – сказав Гутцайт. – Кожна федерація нам повідомила, скільки їй потрібно коштів для підготовки, – ми стільки й виділили. Якщо потрібні додаткові, знаходимо їх для кожного спортсмена. Якщо на Олімпіаді десь хтось програє, то це буде вже питання професійної підготовки – чи то тренера, чи спортсмена.

    Звісно, і в біатлоні, і у фрістайлі у нас є шанси. На сьогодні у України більше 30 олімпійських ліцензій, і ми сподіваємося отримати їх ще більше. Набагато більше, ніж на попередній Олімпіаді. Щодо медальних планів, то я і до літньої Олімпіади не давав прогнозів, і зараз не буду».

    Олімпіада в Пекіні пройде з 4 по 20 лютого 2022 року.

    Читайте також:

    Теги: Олімпіада ліцензія Вадим Гутцайт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Глава Мінспорту розповів про готовність олімпійців до зимових Ігор у Пекіні