Глава Мінспорту розповів про готовність олімпійців до зимових Ігор у Пекіні

Гутцайт запевняє, що держава зробила все для підготовки, а в разі невдач питання виникнуть до професійної підготовки тренера або спортсмена

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт розповів «Главкому», скільки країна витратила на підготовку олімпійців до зимових Ігор у Пекіні і в яких видах спорту ми можемо розраховувати на медалі.

«Держава та міністерство точно на 100% зробили все, аби наші спортсмени гідно представляли Україну в Китаї. Ми забезпечили всі тренувальні збори, закупили обладнання – тобто повністю все зробили для наших спортсменів, – сказав Гутцайт. – Кожна федерація нам повідомила, скільки їй потрібно коштів для підготовки, – ми стільки й виділили. Якщо потрібні додаткові, знаходимо їх для кожного спортсмена. Якщо на Олімпіаді десь хтось програє, то це буде вже питання професійної підготовки – чи то тренера, чи спортсмена.

Звісно, і в біатлоні, і у фрістайлі у нас є шанси. На сьогодні у України більше 30 олімпійських ліцензій, і ми сподіваємося отримати їх ще більше. Набагато більше, ніж на попередній Олімпіаді. Щодо медальних планів, то я і до літньої Олімпіади не давав прогнозів, і зараз не буду».

Олімпіада в Пекіні пройде з 4 по 20 лютого 2022 року.