  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Гол українського хокеїста допоміг його команді здійснити камбек у Канаді (відео)

    • Розсилка
    Олександр Пересунько поліпшив особисті і командні показники - Гол українського хокеїста допоміг його команді здійснити камбек у Канаді (відео)
    Олександр Пересунько поліпшив особисті і командні показники
    Les Tigres de Victoriaville

    Олександр Пересунько набрав у поточному сезоні уже 27 очок

    20-річний український нападник Олександр Пересунько закинув свою дев’яту шайбу в регулярному чемпіонаті Головної юніорської хокейної ліги Квебеку (QMJHL).

    У ніч з неділі на понеділок за київським часом, 16 лютого форвард «Вікторіявіль Тайґерс» в середині другого періоду вдало зіграв на п’ятаку і допоміг своїй команді скоротити рахунок у матчі з «Baie-Comeau Drakkar» до 1:2.

    Наприкінці третього періоду Бруклін Калмиков результат зрівняв (2:2), а в серії післяматчевих буллітів перемогу святкували «тигри».

    Завдяки цій перемозі «Вікторіявіль» набрав 55 очок у 55-ти матчах і вийшов на четверте місце у Західній конференції.

    Пересунько у регулярному чемпіонаті провів 49 матчів, у яких закинув дев’ять шайб і віддав 18 результативних передач.

     Читайте також: Хет-трик із голом в овертаймі приніс збірній України з хокею перемогу над Францією
    хокей Олександр Пересунько Бруклін Калмиков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ