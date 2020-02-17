Гол українського хокеїста допоміг його команді здійснити камбек у Канаді (відео)



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Олександр Пересунько поліпшив особисті і командні показники Les Tigres de Victoriaville

Олександр Пересунько набрав у поточному сезоні уже 27 очок

20-річний український нападник Олександр Пересунько закинув свою дев’яту шайбу в регулярному чемпіонаті Головної юніорської хокейної ліги Квебеку (QMJHL).

У ніч з неділі на понеділок за київським часом, 16 лютого форвард «Вікторіявіль Тайґерс» в середині другого періоду вдало зіграв на п’ятаку і допоміг своїй команді скоротити рахунок у матчі з «Baie-Comeau Drakkar» до 1:2.

Наприкінці третього періоду Бруклін Калмиков результат зрівняв (2:2), а в серії післяматчевих буллітів перемогу святкували «тигри».

Завдяки цій перемозі «Вікторіявіль» набрав 55 очок у 55-ти матчах і вийшов на четверте місце у Західній конференції.

Пересунько у регулярному чемпіонаті провів 49 матчів, у яких закинув дев’ять шайб і віддав 18 результативних передач.