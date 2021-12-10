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    Визначилися учасники 1/8 фіналу Ліги Європи

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    Визначилася половина учасників 1/8 фіналу Ліги Європи - Визначилися учасники 1/8 фіналу Ліги Європи
    Визначилася половина учасників 1/8 фіналу Ліги Європи
    фото з відкритих джерел

    Жеребкування цієї стадії відбудеться 25 лютого

    Завершилися матчі групової стадії Ліги Європи, за підсумками якої визначились 8 учасників 1/8 фіналу.

    До 1/8 фіналу турніру потрапили команди, які посіли перші місця у своїх групах. Ними стали «Ліон», «Монако», «Спартак», «Айнтрахт», «Галатасарай», «Црвена Звезда», «Баєр» та «Вест Гем. Ще вісім команд, які братимуть участь у цій стадії турніру, визначаться за підсумками стикових ігор.

    Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 25 лютого. У ній візьмуть участь 16 клубів – вісім команд, які посіли перші місця на груповому етапі Ліги Європи, та вісім клубів, які виграли стикові матчі.

    Перші матчі відбудуться 10 березня. Ігри-відповіді відбудуться 17 березня.

    Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, так званих стикових матчів, відбудеться 13 грудня.

    Команди, які стали другим у групах ЛЄ, будуть сіяними, які посіли третє місце у Лізі чемпіонів – несіяними.

    Стикові матчі відбудуться 17 і 24.

    Раніше стали відомі кошики для жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ жеребкування Ліга Європи
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    Визначилися учасники 1/8 фіналу Ліги Європи