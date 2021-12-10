Визначилися учасники 1/8 фіналу Ліги Європи

Жеребкування цієї стадії відбудеться 25 лютого

Завершилися матчі групової стадії Ліги Європи, за підсумками якої визначились 8 учасників 1/8 фіналу.

До 1/8 фіналу турніру потрапили команди, які посіли перші місця у своїх групах. Ними стали «Ліон», «Монако», «Спартак», «Айнтрахт», «Галатасарай», «Црвена Звезда», «Баєр» та «Вест Гем. Ще вісім команд, які братимуть участь у цій стадії турніру, визначаться за підсумками стикових ігор.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 25 лютого. У ній візьмуть участь 16 клубів – вісім команд, які посіли перші місця на груповому етапі Ліги Європи, та вісім клубів, які виграли стикові матчі.

Перші матчі відбудуться 10 березня. Ігри-відповіді відбудуться 17 березня.

Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, так званих стикових матчів, відбудеться 13 грудня.

Команди, які стали другим у групах ЛЄ, будуть сіяними, які посіли третє місце у Лізі чемпіонів – несіяними.

Стикові матчі відбудуться 17 і 24.

Раніше стали відомі кошики для жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів.