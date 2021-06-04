  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Голова федерації ММА України виявився громадянином Росії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Головою ММА в України виявився росіянин - Голова федерації ММА України виявився громадянином Росії
    Головою ММА в України виявився росіянин
    Фото з відкритих джерел

    Спортсмени змішаних єдиноборств брали участь у проросійських мітингах у Харкові

    Олег Рожкевич, який очолює Федерацію ММА України, виявився громадянином Росії. Про це повідомляє народний депутат 8 скликання Ігор Луценко.

    Також на це звернуло увагу тернопільське видання «Без табу». У розпорядженні порталу виявилися копії деяких документів Рожкевич, з яких стає ясно, що він є власником паспорта громадянина РФ, отриманим в Уфі.

    Крім того, в українських ЗМІ підкреслюють, що спортсмени Федерації змішаних єдиноборств брали участь в «проросійських мітингах» в Харкові. Крім того, вони є прихильниками опозиційної партії ОПЗЖ, що також пов'язують з впливом Рожкевича. Функціонеру приписують і ведення фармацевтичного бізнесу з Росією.

    У виданні перейнялися відповідними питаннями і висловили надію, що на інформацію звернуть увагу в Міністерстві молоді та спорту України.

    Раніше український чемпіон розповів, чому «спалив Москву». Інтерв'ю з Дмитром Чумаком.

    Читайте також:

    Теги: ММА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Голова федерації ММА України виявився громадянином Росії