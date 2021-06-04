Голова федерації ММА України виявився громадянином Росії

Спортсмени змішаних єдиноборств брали участь у проросійських мітингах у Харкові

Олег Рожкевич, який очолює Федерацію ММА України, виявився громадянином Росії. Про це повідомляє народний депутат 8 скликання Ігор Луценко.

Також на це звернуло увагу тернопільське видання «Без табу». У розпорядженні порталу виявилися копії деяких документів Рожкевич, з яких стає ясно, що він є власником паспорта громадянина РФ, отриманим в Уфі.

Крім того, в українських ЗМІ підкреслюють, що спортсмени Федерації змішаних єдиноборств брали участь в «проросійських мітингах» в Харкові. Крім того, вони є прихильниками опозиційної партії ОПЗЖ, що також пов'язують з впливом Рожкевича. Функціонеру приписують і ведення фармацевтичного бізнесу з Росією.

У виданні перейнялися відповідними питаннями і висловили надію, що на інформацію звернуть увагу в Міністерстві молоді та спорту України.

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