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    В UFC з’явився ще один український боєць

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    Аскар Можаров підписав контракт з UFC - В UFC з’явився ще один український боєць
    Аскар Можаров підписав контракт з UFC
    Фото з відкритих джерел

    Аскар Можаров виступає в напівважкій ваговій категорії

    У Лізі змішаних єдиноборств з'явиться ще один український боєць. Аскар Можаров, який виступає в напівважкій ваговій категорії, підписав контракт з MMA-промоушеном UFC.

    «Так, я підписав контракт з UFC», – заявив Можаров закордонним ЗМІ.

    Повідомляється, що перший бій в UFC Можаров проведе в серпні, його суперником має стати Дастін Джейкобі.

    26-річний Аскар Можаров дебютував в змішаних єдиноборствах 2014 року. Останній поєдинок він провів в листопаді 2020-го, перемігши Євгена Голуба технічним нокаутом. Після цього український спортсмен мав виступити в лізі PFL, але бій скасували.

    Усього на рахунку Можарова 28 боїв в MMA, в яких він здобув 21 перемогу (в тому числі 14 нокаутом) і зазнав сімох поразок.

    Більшу частину боїв одесит Аскар Можаров провів у китайських організаціях.

    Тим часом Усик перед боєм з Джошуа попросив допомоги в Ломаченка.

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    Теги: ММА UFC
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    В UFC з’явився ще один український боєць