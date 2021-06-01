В UFC з’явився ще один український боєць

Аскар Можаров виступає в напівважкій ваговій категорії

У Лізі змішаних єдиноборств з'явиться ще один український боєць. Аскар Можаров, який виступає в напівважкій ваговій категорії, підписав контракт з MMA-промоушеном UFC.

«Так, я підписав контракт з UFC», – заявив Можаров закордонним ЗМІ.

Повідомляється, що перший бій в UFC Можаров проведе в серпні, його суперником має стати Дастін Джейкобі.

26-річний Аскар Можаров дебютував в змішаних єдиноборствах 2014 року. Останній поєдинок він провів в листопаді 2020-го, перемігши Євгена Голуба технічним нокаутом. Після цього український спортсмен мав виступити в лізі PFL, але бій скасували.

Усього на рахунку Можарова 28 боїв в MMA, в яких він здобув 21 перемогу (в тому числі 14 нокаутом) і зазнав сімох поразок.

Більшу частину боїв одесит Аскар Можаров провів у китайських організаціях.

Тим часом Усик перед боєм з Джошуа попросив допомоги в Ломаченка.