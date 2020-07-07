Гольова перестрілка під Львовом народила нового лідера першої футбольної ліги (відео)

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Забиті вщент ложі ресторану під час матчу змушують задатися питанням про дотримання соціальної дистанції Скрін-шот Юрія Присяжнюка

«Рух» несподівано програв у перенесеному матчі «Агробізнесу»

У Винниках під Львовом на стадіоні імені Богдана Маркевича відбувся перенесений матч 19-го туру першої ліги чемпіонату України з футболу. Волочиський «Агробізнес» переміг на виїзді 3:2 «Рух», котрий віднедавна вважається львівським. Гру відклали через спалах у лавах «Руху» пандемії коронавірусу. Правда, після перенесення поєдинку футболісти, тренери і персонал галицького клубу здійснили колективний пікнік якраз 25 червня, у той день, коли була запланована зустріч.

Таким оригінальним анонсом креативники винниківського Руха привертали увагу до матчу

Оскільки грати в футбол у Львові зараз заважає епідеміологічна ситуація, футбольний клуб «Рух» забрав до Винників зі львівського стадіону «Скіф» найдорожче – урочисті хоругви зі зображенням власника ФК Григорія Козловського і гравців, які розмістили за ворітьми нинішньої арени. Глядачів на трибунах не було, зате забитими були усі балкони ресторану поруч із полем. Про дотримання соціальної дистанції не було й мови.

У самому матчі «Рух двічі вів у рахунку після м’ячів Юрія Копини на дев’ятій хвилини та Івана Брікнера на 29-й. Та Микола Когут на 28-й хвилині та Богдан Семенець на 63-й ці голи відіграли, а на 70-й хвилині Іван Когут забив переможний м’яч.

Завдяки цій перемозі «Агробізнес» набрав 46 очок і очолив таблицю. Футболісти з лівого берега Збруча випереджають на два пункти харківський «Металіст-1925» та «Інгулець» з Петрового. Четвертою йде «Волинь» (42 очки), п’ятим – «Минай» (41). «Рух» має 40 пунктів і йде шостим, маючи гру в запасі.

23-й тур першої ліги буде зіграний 10-11 липня. «Агробізнес» гратиме на виїзді з «Гірником-Спортом», а «Рух» поїде на гру в Одесу з «Чорноморцем».