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    Гвардіола завдав першої поразки Джеррарду і покращив досягнення Моурінью

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    Хосеп Гвардіола перемагає в трьох матчах з чотирьох у чемпіонаті Англії - Гвардіола завдав першої поразки Джеррарду і покращив досягнення Моурінью
    Хосеп Гвардіола перемагає в трьох матчах з чотирьох у чемпіонаті Англії
    фото з відкритих джерел

    Тренер «Манчестер Сіті» здобув 150 перемог в чемпіонаті Англії

    Олександр Зінченко провів весь матч в Бірмінгемі проти місцевої «Астон Вілли». «Манчестер Сіті» переміг – 2:1, а українець двічі загрожував воротам суперників.

    Стівен Джеррард зазнав першої поразки на чолі бірмінгемської команди, а тренеро «містян» Хосет Гвардіола подолав планку у 150 переможних ігор у своєму клубі в рамках АПЛ. На це у Гвардіоли пішло лише 203 матчі. Жозе Моурінью для досягнення такого ж результату знадобилося 230 матчів, повідомляє The Mirror.

    Гвардіола працює головним тренером «Манчестер Сіті» з 2016 року. Раніше фахівець тренував іспанську «Барселону» та мюнхенську «Баварію». Моурінью наразі є головним тренером італійської «Роми». Раніше з англійських клубів португалець тренував «Челсі», «Манчестер Юнайтед» та «Тоттенхем».

    У турнірній таблиці АПЛ «Сіті» посідає друге місце, набравши 32 очки у 14 турах. У лідируючого «Челсі» на один бал більше. До п’ятірки лідерів також входять «Ліверпуль» – 31, «Вест Гем» – 24, «Арсенал» – 23.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Хосеп Ґвардіола ФК Манчестер Сіті Стівен Джеррард
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    Гвардіола завдав першої поразки Джеррарду і покращив досягнення Моурінью