Гендиректор ФК «Чернігів» отримав підозру за організацію схеми бронювання футболістів – ЗМІ

Директор ТОВ розробив схему зарахування до штату товариства з подальшим бронюванням футболістів та керівників клубу, які не брали участі в діяльності підприємства

За інформацією ЗМІ, підозру оголосили Миколі Синиці

Чернігівська обласна прокуратура 8 жовтня повідомила про вручення підозри керівнику підприємства стосовно фіктивного бронювання футболістів. Про це повідомляє прокуратура Чернігівської області на своєму сайті, інформує «Главком».

«Директор ТОВ розробив схему зарахування до штату товариства з подальшим бронюванням футболістів та керівників футбольного клубу, які не брали жодної участі в діяльності підприємства, що своєю чергою зменшувало мобілізаційний резерв ЗСУ, а також сприяло ухиленню від призову на військову службу», – йдеться в повідомленні прокуратури.

За інформацією джерел Суспільного, підозру оголосили Миколі Синиці. Він, згідно з даними аналітичної системи YouControl, керівник ТОВ «Коллар Компані» та є генеральним директором й одним з бенефіціарів ФК «Чернігів».

Журналісти намагалися отримати коментар, але Микола Синиця не брав слухавку.

Представник пресслужби ФК «Чернігів» Олександр Гребенников повідомив, що він не може підтвердити факт обшуків на підприємстві та у футболістів. Інформацією про бронювання футболістів не володіє. Команда на момент дзвінка журналістів готувалася до чергової гри.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».