Ванат забив гол та допоміг «Жироні» здобути першу перемогу у сезоні

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Вже на 18-й хвилині Ванат відкрив рахунок у поєдинку чемпіонату Іспанії

Український форвард «Жирони» Владислав Ванат забив свій другий м’яч у чемпіонаті Іспанії. Про це інформує «Главком».

Українець відзначився у матчі 8-го туру Прімери проти «Валенсії», який завершився перемогою каталонців з рахунком 2:1.

Перед цією грою «Жирона» займала останнє місце в таблиці, маючи у своєму активі лише три очки.

Вже на 18-й хвилині нападник відкрив рахунок, отримавши м’яч за межами штрафного майданчику суперника і влучивши у верхній кут воріт.

За рахунку 1:1 українець долучився до ще однієї гольової атаки: після його удару голкіпер відбив м’яч, а Арнау Мартінес був першим на добиванні.

Форвард відіграв 68 хвилин, завдав два удари в площину, тричі виграв силову боротьбу, а також віддав 8 точних передач із 10 (80%). Уже після його заміни «Жирона» залишилася в меншості через вилучення Івана Мартіна, однак зуміла втримати перемогу 2:1.

У сезоні 2025/26 Ванат провів за «Жирону» п’ять матчів, у яких забив два голи.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Жирона

