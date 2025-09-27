На Чернігівщині через удари РФ понад 50 тисяч абонентів залишились без світла

«Чернігівобленерго» закликав бути готовими до можливих подальших аварійних відключень

Через значні руйнування відновлення електропостачання може потребувати тривалого часу

Внаслідок чергової атаки російських військ на об'єкти енергетичної інфраструктури Чернігівської області без електропостачання залишилися 177 населених пунктів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Чернігівобленерго».

Близько 54 тисяч абонентів у Ніжинському та Прилуцькому районах наразі перебувають без світла. Енергетична компанія підтвердила, що ворог знову здійснив удар по інфраструктурі, прагнучи «занурити Чернігівщину в темряву».

Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Однак через значні руйнування відновлення електропостачання може потребувати тривалого часу.

Мешканців області закликали зберігати спокій, дотримуватися інформаційної тиші та бути готовими до можливих подальших аварійних відключень. Також «Чернігівобленерго» наголосило на важливості дотримання правил безпеки: під час повітряної тривоги слід перебувати в укриттях і уникати наближення до енергетичних об'єктів.

Як повідомлялося, російські загарбники скинули невідомі вибухові речовини на Ніжин Чернігівської області. Це новий вид атаки, який застосували окупанти. Про це заявив мера Ніжина Олександр Кодола.

За його словами, 19 вересня окупанти атакували дронами одну з центральних вулиць міста.

Упродовж 14-15 вересня Ніжин зазнав найбільшої атаки за час повномасштабної війни. Повітряна тривога в Ніжинській громаді безперервно тривала загалом понад 16 годин. Окупанти запустили десятки дронів, були влучання.

За словами мера міста, війська РФ поцілили по кількох об’єктах критичної інфраструктури. По одному підприємству було подвійне ураження, через що в деяких районах Ніжина тимчасово не було енерго- та водопостачання.

Також в ніч на 21 вересня росіяни обстріляли рятувальників у Ніжинському районі, які гасили пожежу після атаки дронів.