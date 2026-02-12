Гераскевич отримає премію 1 млн грн: що відомо

Співзасновник одного з банків анонсував солідну виплату для несправедливо дискваліфікованого олімпійця

Олег Гороховський відреагував на усунення скелетоніста Владислава Гераскевича від виступів на Олімпіаді-2026. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал співзасновника Monobank.

«Владислав Гераскевич – гідна людина, видатний спортсмен і справжній патріот України. Monobank оголошує премію Владиславу в розмірі 1 мільйон гривень. Пишаємося, захоплюємося і хочемо, щоб кожен спортсмен, який представляє нашу країну, знав – для нас усіх важливо, щоб голос України був почутий, а про нашу боротьбу знав увесь світ», – написав банкір.

Гераскевич отримав офіційний документ МОК про дискваліфікацію перед стартом заїздів Олімпійських ігор. Функціонери не дозволили українцю використовувати «шолом пам'яті» зі світлинами загиблих від рук росіян спортсменів. Сам скелетоніст відкинув вимогу змінити екіпірування.

Сам Гераскевич звернувся до українців після дискваліфікації з Олімпіади. Він подякував співвітчизникам за теплі слова на свою адресу. Він також закликав зберігати оптимізм і продовжувати боротьбу.

Президент Всеукраїнської федерації бобслею та скелетону Михайло Гераскевич закликав керівництво МОК піти у відставку. Функціонер і батько спортсмена розчарований позицією очільників Олімпійського руху. Він пообіцяв оскаржити дискваліфікацію Гераскевича-молодшого в CAS.

Раніше Владислав Гераскевич прокоментував дискваліфікацію МОК перед стартом заїздів у скелетоні. Він звинуватив функціонерів у дискримінації. Також скелетоніст розповів, що не отримав конкретного пояснення щодо нібито порушення ним олімпійських принципів.