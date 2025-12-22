В анексованому Криму на турнірі з боротьби сталася масова бійка (відео)

Організатори дискваліфікували учасників бійки, після чого турнір було продовжено

Масова бійка сталася на змаганнях із боротьби на поясах «Куреш» в анексованому Криму. Про це повідомляє «Главком».

Турнір імені олімпійського чемпіона Рустема Казакова проходив на минулих вихідних. Скандальний епізод потрапив до трансляції змагань.

Інцидент стався під час сутички між борцями із анексованого Криму та Ставропольського краю РФ. Все почалося зі словесної суперечки.

Потім один із борців спровокував бійку прямо на килимі. До неї швидко підключилися й інші учасники турніру. У результаті, організатори перервали змагання майже на півтори години.

Заспокоювати учасників бійки довелося співробітникам російської поліції.

Організатори дискваліфікували учасників бійки, після чого турнір було продовжено.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

