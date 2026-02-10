Італійка Фонтана стала першою жінкою, яка здобула медалі на шести зимових Олімпіадах
35-річна Фонтана у складі збірної Італії стала переможницею Олімпіади-2026 в естафеті
Італійська шорт-трекістка Аріанна Фонтана стала першою жінкою, яка здобула медалі на шести зимових Олімпійських іграх. Про це повідомляє «Главком».
Досягнення Аріанни Фонтани
У вівторок, 10 лютого 2026 року, 35-річна Фонтана у складі збірної стала переможницею Олімпіади в естафеті.
Завдяки цій перемозі вона стала триразовою олімпійською чемпіонкою. Раніше вона вигравала золото на дистанції 500 м на Олімпіаді-2018 та Олімпіаді-2022.
Також вона здобувала срібло Олімпіади-2014, Олімпіади-2018 році та Олімпіади-2022 (двічі).
На Олімпіаді-2006 та Олімпіаді-2010 вона виграла бронзу, також дві бронзи вона здобула у 2014 році, а ще одну – у 2018-му.
Медальний залік Олімпійських ігор 2026
Нагадаємо, що 10 лютого відбувається четвертий змагальний день Олімпіади 2026. Українці виступають у шести подіях.
