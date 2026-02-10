Італійка Фонтана стала першою жінкою, яка здобула медалі на шести зимових Олімпіадах

35-річна Фонтана у складі збірної Італії стала переможницею Олімпіади-2026 в естафеті

Італійська шорт-трекістка Аріанна Фонтана стала першою жінкою, яка здобула медалі на шести зимових Олімпійських іграх. Про це повідомляє «Главком».

Досягнення Аріанни Фонтани

У вівторок, 10 лютого 2026 року, 35-річна Фонтана у складі збірної стала переможницею Олімпіади в естафеті.

Завдяки цій перемозі вона стала триразовою олімпійською чемпіонкою. Раніше вона вигравала золото на дистанції 500 м на Олімпіаді-2018 та Олімпіаді-2022.

Також вона здобувала срібло Олімпіади-2014, Олімпіади-2018 році та Олімпіади-2022 (двічі).

На Олімпіаді-2006 та Олімпіаді-2010 вона виграла бронзу, також дві бронзи вона здобула у 2014 році, а ще одну – у 2018-му.

