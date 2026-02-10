Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Італійка Фонтана стала першою жінкою, яка здобула медалі на шести зимових Олімпіадах

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Італійка Фонтана стала першою жінкою, яка здобула медалі на шести зимових Олімпіадах
Аріанна Фонтана встановила унікальне досягнення
фото: Reuters

35-річна Фонтана у складі збірної Італії стала переможницею Олімпіади-2026 в естафеті

Італійська шорт-трекістка Аріанна Фонтана стала першою жінкою, яка здобула медалі на шести зимових Олімпійських іграх. Про це повідомляє «Главком».

Досягнення Аріанни Фонтани

У вівторок, 10 лютого 2026 року, 35-річна Фонтана у складі збірної стала переможницею Олімпіади в естафеті.

Завдяки цій перемозі вона стала триразовою олімпійською чемпіонкою. Раніше вона вигравала золото на дистанції 500 м на Олімпіаді-2018 та Олімпіаді-2022.

Також вона здобувала срібло Олімпіади-2014, Олімпіади-2018 році та Олімпіади-2022 (двічі).

На Олімпіаді-2006 та Олімпіаді-2010 вона виграла бронзу, також дві бронзи вона здобула у 2014 році, а ще одну – у 2018-му.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що 10 лютого відбувається четвертий змагальний день Олімпіади 2026. Українці виступають у шести подіях. 

Теги: шорт-трек Олімпіада олімпійські ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій Мандзій показав найкращий результат в історії України в чоловічих одномісних санах
Олімпіада-2026. Результати українців у другий день змагань
Вчора, 02:38
Франческа Лоллобріджида принесла Італії перше золото Олімпіади-2026
Олімпіада-2026. Усі медалісти за 7 лютого
7 лютого, 23:19
Церемонія відкриття Олімпіади стала однією з наймасштабніших в історії зимових Олімпіад
Церемонія відкриття Олімпіади-2026 (відео)
6 лютого, 20:49
Ліндсі Вонн 84 рази вигравала етапи Кубка світу з гірськолижного спорту
Легенда гірськолижного спорту планує виступити на Олімпіаді з важкою травмою коліна
3 лютого, 20:03
Савелій Коростельов є рядовим російської армії
МОК допустив до Олімпіади російського військового Коростельова
22 сiчня, 11:27
Олімпійські ігри пройдуть 6-22 лютого 2026 року в Італії
Визначився склад збірної України з лижних видів спорту на Олімпіаду-2026
21 сiчня, 15:45
Ліцензії здобули Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець
Україна здобула дві ліцензії на Олімпіаду-2026 у лижному двоборстві
20 сiчня, 18:04
На домашньому етапі в Баттермілку американська сноубордистка стала другою у гафпайпі, поступившись лише японці Міцукі Оно
Зірка сноуборду повертається на Олімпіаду після 10 років паузи
16 сiчня, 00:35
Минулого сезону Україна виборола першу в історії медаль Кубка світу в естафеті
Українська команда виборола сім олімпійських ліцензій у санному спорті
12 сiчня, 13:06

Новини

Колумбійський тенісист показав зневажливий жест трибунам і спричинив бійку
Колумбійський тенісист показав зневажливий жест трибунам і спричинив бійку
Неймар готовий завершити кар'єру: рішення залежить від екстренера «Реала»
Неймар готовий завершити кар'єру: рішення залежить від екстренера «Реала»
Італійка Фонтана стала першою жінкою, яка здобула медалі на шести зимових Олімпіадах
Італійка Фонтана стала першою жінкою, яка здобула медалі на шести зимових Олімпіадах
Камбек близько? 44-річна легенда тенісу отримала дозвіл на повернення до змагань
Камбек близько? 44-річна легенда тенісу отримала дозвіл на повернення до змагань
Видатна американська гірськолижниця уперше прокоментувала своє падіння на Олімпіаді
Видатна американська гірськолижниця уперше прокоментувала своє падіння на Олімпіаді
Сенсаційний лідер УПЛ переміг «Шахтар» на зборах у Туреччині
Сенсаційний лідер УПЛ переміг «Шахтар» на зборах у Туреччині

Новини

Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Сьогодні, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Вчора, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua