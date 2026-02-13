Зеленський обговорив з канцлером Німеччини спільні проєкти виробництва зброї

Зеленський і канцлер Мерц запустили спільне виробництво дронів та обговорили «щит ППО»

На полях Мюнхенської конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський провів переговори з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Головною подією зустрічі став запуск першої спільної лінії виробництва українських безпілотників на території Німеччини та передача ЗСУ першого ударного дрона, виготовленого в межах цього партнерства.Лідери також узгодили масштабування оборонних проєктів та подальшу фінансову підтримку через програму PURL. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Обговорили спільні проєкти виробництва зброї та дипломатичну роботу з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Подальша військова допомога, додаткові внески в програму PURL, дипломатична робота заради досягнення миру, енергетична підтримка – ключове, про що говорили з канцлером», – зазначив Зеленський.

Сторони обговорили наповнення програми PURL (Presidency Ukraine Readiness Line). Зеленський подякував Німеччині за лідерство у коаліції ППО.

«Обговорили також перші вагомі результати спільного українсько-німецького виробництва дронів. Саме така співпраця робить наші країни сильнішими. Обговорили, як масштабувати. Дякую Німеччині за внесок у захист життів під час повномасштабної російської війни, зокрема за постачання систем ППО, які врятували життя тисяч і тисяч наших людей», – розповів Зеленський.

