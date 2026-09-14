Гімнастки Таїсія Онофрійчук і Поліна Каріка тріумфально виступила на Гранпрі в Брно
Українки в Брно здобули п'ять нагород
Українські гімнастки Таїсія Онофрійчук та Поліна Каріка тріумфально виступила на етапі Гранпрі в Брно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.
Чеське Брно приймало етап Гранпрі з художньої гімнастики. За підсумками змагань українська команда здобула п'ять нагород.
Таїсія Онофрійчук
- Переможниця особистого багатоборства
- Переможниця у вправах з булавами
- Переможниця у вправах з м'ячем
Поліна Каріка
- Срібна призерка у вправах з обручем
- Бронзова призерка у вправах з м'ячем
Для Поліни це перші медалі сезону 2026 на етапах Гранпрі, тоді як Таїсія довела свою загальну кількість нагород у цій серії в сезоні до 11 – у її активі 10 золотих медалей та одна бронза.
Нагадаємо, що Онофрійчук здобула золото Чемпіонату світу з художньої гімнастики. Вона принесла Україні першу перемогу на світових першостях із художньої гімнастики з 2013 року.
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