Гімнастки Таїсія Онофрійчук і Поліна Каріка тріумфально виступила на Гранпрі в Брно

Українки в Брно здобули п'ять нагород

Українські гімнастки Таїсія Онофрійчук та Поліна Каріка тріумфально виступила на етапі Гранпрі в Брно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Чеське Брно приймало етап Гранпрі з художньої гімнастики. За підсумками змагань українська команда здобула п'ять нагород.

Таїсія Онофрійчук

Переможниця особистого багатоборства

Переможниця у вправах з булавами

Переможниця у вправах з м'ячем

Поліна Каріка

Срібна призерка у вправах з обручем

Бронзова призерка у вправах з м'ячем

Для Поліни це перші медалі сезону 2026 на етапах Гранпрі, тоді як Таїсія довела свою загальну кількість нагород у цій серії в сезоні до 11 – у її активі 10 золотих медалей та одна бронза.

Нагадаємо, що Онофрійчук здобула золото Чемпіонату світу з художньої гімнастики. Вона принесла Україні першу перемогу на світових першостях із художньої гімнастики з 2013 року.