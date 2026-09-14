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Гімнастки Таїсія Онофрійчук і Поліна Каріка тріумфально виступила на Гранпрі в Брно

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Гімнастки Таїсія Онофрійчук і Поліна Каріка тріумфально виступила на Гранпрі в Брно
Українки повертаються з медалями з Чехії
фото: @simoneferraroph

Українки в Брно здобули п'ять нагород

Українські гімнастки Таїсія Онофрійчук та Поліна Каріка тріумфально виступила на етапі Гранпрі в Брно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Чеське Брно приймало етап Гранпрі з художньої гімнастики. За підсумками змагань українська команда здобула п'ять нагород.

Таїсія Онофрійчук

  • Переможниця особистого багатоборства
  • Переможниця у вправах з булавами
  • Переможниця у вправах з м'ячем

Поліна Каріка

  • Срібна призерка у вправах з обручем
  • Бронзова призерка у вправах з м'ячем

Для Поліни це перші медалі сезону 2026 на етапах Гранпрі, тоді як Таїсія довела свою загальну кількість нагород у цій серії в сезоні до 11 – у її активі 10 золотих медалей та одна бронза.

Нагадаємо, що Онофрійчук здобула золото Чемпіонату світу з художньої гімнастики. Вона принесла Україні першу перемогу на світових першостях із художньої гімнастики з 2013 року.

Теги: Поліна Каріка Таїсія Онофрійчук художня гімнастика

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