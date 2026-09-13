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Онофрійчук завоювала золото на етапі Гранпрі з художньої гімнастики у Брно

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Онофрійчук завоювала золото на етапі Гранпрі з художньої гімнастики у Брно
Таїсія Онофрійчук перемогла з однією з найкращих сум у багатоборстві у цьому сезоні
фото: НОК України

Таїсія Онофрійчук чудово виступила в усіх видах програми у чеському Брно

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук тріумфально виступила на одному з останніх стартів сезону, ставши чемпіонкою турніру Гранпрі в Брно. Про це повідомляє «Главком».

Блискуче багатоборство від Онофрійчук

Турнір у Чехії є доволі рідкісним, адже його формат передбачає проходження чотирьох видів (м'яча, обруча, булав та стрічки) в один день замість двох. Цим він нагадує фінальні раунди чемпіонатів світу та Європи, а також Олімпійських ігор. 

До Брно більшість топових гімнасток не поїхала, але цікаві імена була. Головним з них була казашка Акмара Єрекешева, яка є головним відкриттям цього сезону. Також треба відзначити, що брала участь у змаганнях і віцечемпіонка Європи у вправах з булавами Лілана Левінська, а також бронзова призерка минулорічного турніру в Брно в багатоборстві Поліна Каріка. 

Онофрійчук виходила на майданчик в останньому запуску, тому результати Єрекешевої вона знала. Казашка блискуче пройшла всі чотири види, зібравши у сумі високі 116,5 бала та перебуваючи на першій позиції у кваліфікації до окремих фіналів в усіх видах. Але її лідерство тривало недовго, адже Онофрійчук була готова боротися з цим результатом. 

Першою серйозною заявкою стали космічні 29,1 бала у вправах з м'ячем, який серед чотирьох програм є найменш стабільним. Не зовсім в українки вийшов обруч, де вона дещо втратила, але все ще набрала дуже високі 29,3 бала. Головним успіхом для Онофрійчук стали вправи з булавами: наша гімнастка нарешті отримала оцінку за 30 балів (30 балів вважається гросмейтерським балом за правилами 2025-2028 років – «Главком»), набравши 30,1 бала. Тріумфально українка завершила і вправи зі стрічкою, показавши виступ на 29,35 бала. Підсумковий результат у 117,9 бала став одним з найкращих результатів у багатоборстві для Таїсії Онофрійчук у цьому сезоні і приніс їй золоту медаль Гранпрі в Брно. 

Художня гімнастика. Гранпрі. Брно. Багатоборство

  1. Таїсія Онофрійчук (Україна) 117,9 бала
  2. Акмарал Єрекешева (Казахстан) 116,5 бала
  3. Ліліана Левінська (Польща) 108,25 бала
  4. Поліна Каріка (Україна) 107,2 бала

Для Таїсії Онофрійчук ця перемога стала другою поспіль на змаганнях у Брно. Також вона продовжить свої виступи сьогодні, адже змагатиметься у всіх чотирьох окремих фіналах, куди гімнастка потрапила з найкращими результатами у кваліфікації. Разом з нею у фіналі з обручем і м'ячем ми побачимо Поліну Каріку, а з булавами та стрічкою – Анастасію Ікан. 

Нагадаємо, що Онофрійчук здобула золото Чемпіонату світу з художньої гімнастики. Вона принесла Україні першу перемогу на світових першостях із художньої гімнастики з 2013 року.

Теги: художня гімнастика багатоборство Поліна Каріка Таїсія Онофрійчук

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