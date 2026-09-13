Онофрійчук завоювала золото на етапі Гранпрі з художньої гімнастики у Брно
Таїсія Онофрійчук чудово виступила в усіх видах програми у чеському Брно
Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук тріумфально виступила на одному з останніх стартів сезону, ставши чемпіонкою турніру Гранпрі в Брно. Про це повідомляє «Главком».
Блискуче багатоборство від Онофрійчук
Турнір у Чехії є доволі рідкісним, адже його формат передбачає проходження чотирьох видів (м'яча, обруча, булав та стрічки) в один день замість двох. Цим він нагадує фінальні раунди чемпіонатів світу та Європи, а також Олімпійських ігор.
До Брно більшість топових гімнасток не поїхала, але цікаві імена була. Головним з них була казашка Акмара Єрекешева, яка є головним відкриттям цього сезону. Також треба відзначити, що брала участь у змаганнях і віцечемпіонка Європи у вправах з булавами Лілана Левінська, а також бронзова призерка минулорічного турніру в Брно в багатоборстві Поліна Каріка.
Онофрійчук виходила на майданчик в останньому запуску, тому результати Єрекешевої вона знала. Казашка блискуче пройшла всі чотири види, зібравши у сумі високі 116,5 бала та перебуваючи на першій позиції у кваліфікації до окремих фіналів в усіх видах. Але її лідерство тривало недовго, адже Онофрійчук була готова боротися з цим результатом.
Першою серйозною заявкою стали космічні 29,1 бала у вправах з м'ячем, який серед чотирьох програм є найменш стабільним. Не зовсім в українки вийшов обруч, де вона дещо втратила, але все ще набрала дуже високі 29,3 бала. Головним успіхом для Онофрійчук стали вправи з булавами: наша гімнастка нарешті отримала оцінку за 30 балів (30 балів вважається гросмейтерським балом за правилами 2025-2028 років – «Главком»), набравши 30,1 бала. Тріумфально українка завершила і вправи зі стрічкою, показавши виступ на 29,35 бала. Підсумковий результат у 117,9 бала став одним з найкращих результатів у багатоборстві для Таїсії Онофрійчук у цьому сезоні і приніс їй золоту медаль Гранпрі в Брно.
Художня гімнастика. Гранпрі. Брно. Багатоборство
- Таїсія Онофрійчук (Україна) 117,9 бала
- Акмарал Єрекешева (Казахстан) 116,5 бала
- Ліліана Левінська (Польща) 108,25 бала
- Поліна Каріка (Україна) 107,2 бала
Для Таїсії Онофрійчук ця перемога стала другою поспіль на змаганнях у Брно. Також вона продовжить свої виступи сьогодні, адже змагатиметься у всіх чотирьох окремих фіналах, куди гімнастка потрапила з найкращими результатами у кваліфікації. Разом з нею у фіналі з обручем і м'ячем ми побачимо Поліну Каріку, а з булавами та стрічкою – Анастасію Ікан.
Нагадаємо, що Онофрійчук здобула золото Чемпіонату світу з художньої гімнастики. Вона принесла Україні першу перемогу на світових першостях із художньої гімнастики з 2013 року.
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