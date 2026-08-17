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ЗМІ повідомили про системний вплив Росії на діяльність World Gymnastics

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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ЗМІ повідомили про системний вплив Росії на діяльність World Gymnastics
Під час візиту до РФ Ватанабе демонстративно обійняв олімпійського чемпіона Токіо-2020 Нагорного

Центральною фігурою державного лобізму РФ у World Gymnastics виступає Василь Титов

Архітектура російського впливу у World Gymnastics (Міжнародній федерації гімнастики) спирається на симбіоз високопоставлених державних топменеджерів, спортивних функціонерів та міжнародної мережі лояльних іноземних функціонерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ресурс Fair Play.

Центральною фігурою державного лобізму РФ у World Gymnastics виступає Василь Титов. Із 2009 року він обіймав посаду першого заступника голови правління державного Банку ВТБ (ПАТ). Із жовтня 2014 року Титов очолював Федерацію спортивної гімнастики Росії (ФСГР) та одночасно обіймав посаду віцепрезидента федерації. Незважаючи на міжнародні санкції, запроваджені проти російського фінансового сектору, Титов зберіг ключові важелі інституційного контролю.

На 85-му Конгресі FIG у Досі в жовтні 2024 року його було переобрано до складу Виконавчого комітету FIG.

Другою ключовою фігурою, яка визначала тіньову політику в дисципліні художньої гімнастики, була Ірина Вінер (Вінер-Усманова) – багаторічна головна тренерка збірної Росії та колишня президентка Всеросійської федерації художньої гімнастики. Історичне підґрунтя радянської та російської присутності у структурі FIG також підкріплювалося спадщиною Юрія Титова, який очолював
міжнародну федерацію з 1976 до 1996 року.

Наприкінці 2024 року в рамках консолідації спортивних активів РФ керівництво об'єднаною Федерацією гімнастики Росії було передано генеральному директору ВАТ «РЖД» Олегу Бєлозерову, що ознаменувало перехід до прямого корпоративно-державного управління дисципліною.

10 березня 2025 року очільник World Gymnastics Морінарі Ватанабе здійснив офіційну поїздку до РФ, об’єктом якої став
Навчально-тренувальний центр «Новогорськ» у Підмосков’ї, що слугує головною базою підготовки російських збірних команд із гімнастичних дисциплін.

Найбільший політичний резонанс викликали не офіційні заяви функціонера, а інституційні та особисті контакти, зафіксовані під час візиту. У Новогорську Ватанабе провів переговори з Олегом Бєлозеровим – президентом об’єднаної Федерації гімнастики Росії та за сумісництвом генеральним директором ВАТ «Російські залізниці». У межах переговорів Бєлозеров висловив категоричну незгоду з рішеннями спеціальної комісії FIG, яка відмовила низці провідних російських гімнастів і тренерів у
наданні нейтрального статусу. Бєлозеров закликав Ватанабе особисто переглянути аргументацію відмов, на що японець погодився вивчити спірні справи та вислухати позицію російської сторони.

Паралельно перед об’єктивами телекамер відбувся публічний жест: Ватанабе демонстративно обійняв олімпійського чемпіона Токіо-2020 Нікіту Нагорного. Фігура Нагорного в цьому контексті має принципове значення з точки зору правил нейтралітету. Із 2020 року Нагорний очолював Головний штаб Всеросійського дитячо-юнацького військово-патріотичного громадського руху «Юнармія», а також має бекграунд служби в Національній гвардії РФ.

Через участь у військово-патріотичній пропаганді, публічну підтримку воєнних дій та участь у програмах, які міжнародні організації трактують як інтеграцію українських дітей, Нагорного внесено до персональних санкційних списків Великої Британії, США, Європейського Союзу та Канади.

За правилами допуску індивідуальних нейтральних атлетів (AIN), установленими МОК та самою Міжнародною федерацією гімнастики, прямий зв’язок із силовими структурами та активна пропагандистська діяльність повністю виключають спортсмена з міжнародного змагального процесу.

Публічні демонстративні обійми Ватанабе із санкціонованим функціонером «Юнармії» міжнародні оглядачі сприйняли як ігнорування нормативних рамок самого нейтрального статусу

Теги: спортивна гімнастика художня гімнастика

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