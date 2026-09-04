Аліна Кабаєва є олімпійською чемпіонкю з художньої гімнастики

«Національна медіа-група» Кабаєвої перебуває під європейськими санкціями

Холдинг «Національна медіа група» (НМГ) став власником контрольної частки «Комсомольської правда». Про це повідомляє «Главком».

«Угода посилює позиції НМГ на ринку інформаційного та розважального контенту», – йдеться у повідомленні НМГ.

Розмір частки та сума угоди не розкриваються.

«Національна медіа-група» та гендиректор «Комсомольської правди» Володимир Сунгоркін перебувають під європейськими санкціями.

НМГ належить банку «Росія», основним акціонером якого виступає Юрій Ковальчук, а головою ради директорів із 2014 року є олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Аліна Кабаєва, яку ЗМІ називають коханкою російського диктатора Володимира Путіна.

Сам Путін неодноразово називав «Комсомольську правду» своєю улюбленою газетою. Це стала підставою для внесення Сунгоркіна до санкційних списків ЄС.

Нагадаємо, «Лідс Юнайтед» до кінця трансферного вікна в англійській Прем'єр-лізі намагався оформити угоду з переходу російського півзахисника Олександра Головіна.

«Головін був готовий їхати до цієї команди, але трансфер зірвався з політичних причин. Основною перешкодою стала неможливість забезпечити стабільну виплату зарплати росіянину, адже англійські банки зараз практично не працюють із фізичними та юридичними особами з Росії», – розповіло джерело пропагандистів.