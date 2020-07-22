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    Хлопчик, який врятував сестру від собаки, отримав чемпіонський пояс WBC (фото)

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    Бріджер Вокер врятував сестру - Хлопчик, який врятував сестру від собаки, отримав чемпіонський пояс WBC (фото)
    Бріджер Вокер врятував сестру
    Світлина - Fightnews

    Бріджерові Вокеру дали прізвисько «Найсміливіша людина на Землі»

    Шестирічний хлопчик Бріджер Вокер, який врятував сестру від нападу собаки, отримав чемпіонський пояс WBC.

    Раніше стало відомо, що в організації вирішили таким чином відзначити хоробрий вчинок хлопчика. Собака покусав його, і на його обличчя наклали безліч швів. 

    «І ось новий чемпіон світу за версією WBC Бріджер «Найсміливіша людина на Землі» Вокер», - наголошується в повідомленні WBC. 


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    Бріджер Вокер з поясом чемпіона

    Підписники привітали таке рішення WBC. Ось що вони написали в коментарях до посту: «Маленький герой!», «Це приголомшливо! Він справжній чемпіон світу», «Цей хлопець повинен піти в бокс або в MMA. Уявіть, яка історія...»

     Читайте також: «Тоттнем» втратив Кейна, не дав «Ман Сіті» забити пенальті і переміг в 1/4 Ліги чемпіонів (відео)
    бокс WBC
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