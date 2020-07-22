Хлопчик, який врятував сестру від собаки, отримав чемпіонський пояс WBC (фото)
Бріджер Вокер врятував сестру
Світлина - Fightnews
Бріджерові Вокеру дали прізвисько «Найсміливіша людина на Землі»
Шестирічний хлопчик Бріджер Вокер, який врятував сестру від нападу собаки, отримав чемпіонський пояс WBC.
Раніше стало відомо, що в організації вирішили таким чином відзначити хоробрий вчинок хлопчика. Собака покусав його, і на його обличчя наклали безліч швів.
«І ось новий чемпіон світу за версією WBC Бріджер «Найсміливіша людина на Землі» Вокер», - наголошується в повідомленні WBC.
Бріджер Вокер з поясом чемпіона
Підписники привітали таке рішення WBC. Ось що вони написали в коментарях до посту: «Маленький герой!», «Це приголомшливо! Він справжній чемпіон світу», «Цей хлопець повинен піти в бокс або в MMA. Уявіть, яка історія...»
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