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    Одесит став чемпіоном світу з французького боксу (фото)

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    У змаганнях взяли участь найсильніші спортсмени з різних частин світу - Одесит став чемпіоном світу з французького боксу (фото)
    У змаганнях взяли участь найсильніші спортсмени з різних частин світу
    Фото з відкритих джерел

    У змаганнях взяли участь найсильніші спортсмени з різних частин світу

    Студент Одеського державного університету внутрішніх справ Іван Памбук став чемпіоном світу із французької боксу САВАТ. Про це повідомили у пресслужбі навчального закладу.

    Змагання відбувалися 30-31 липня в місті Вайц в Австрії. Відомо, що в змаганнях взяли участь найсильніші спортсмени з різних частин світу.

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    Одесит став чемпіоном світу з французького боксу (фото)
    Одесит став чемпіоном світу з французького боксу (фото)
    Одесит став чемпіоном світу з французького боксу (фото)

    Під час фінального бою Іван Памбук позмагався із боксером із Сербії та у запеклій боротьбі вже у другому раунді відправ його у нокаут.

    Продемонструвавши запеклу жагу до перемоги, у ваговій категорії до 80 кг український боксер виборов перемогу та став чемпіоном світу з французького боксу СABAT.

    «Щиро вітаємо нашого спортсмена з перемогою! Бажаємо спортивного натхнення, подальших успіхів та підкорення нових життєвих вершин!», – відзначили в університеті.

    Додамо, що борчиня Ірина Коляденко поступилася в півфіналі Олімпіади чемпіонці світу з Киргизії Айсулі Тининбековій. Українка пропустила кілька захватів у ноги, а відповісти контратаками не змогла.

    Також сьогодні Парвіз Насібов і Жан Беленюк вийшли у фінали Олімпіади в своїх вагових категоріях і гарантували собі мінімум срібні нагороди.

    Нагадаємо, що срібна призерка чемпіонату світу в стрибках у довжину Марина Бех-Романчук посіла п’яте місце на Олімпіаді.

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    Теги: спорт бокс Одеса
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    Одесит став чемпіоном світу з французького боксу (фото)