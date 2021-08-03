Одесит став чемпіоном світу з французького боксу (фото)

У змаганнях взяли участь найсильніші спортсмени з різних частин світу

У змаганнях взяли участь найсильніші спортсмени з різних частин світу

Студент Одеського державного університету внутрішніх справ Іван Памбук став чемпіоном світу із французької боксу САВАТ. Про це повідомили у пресслужбі навчального закладу.

Змагання відбувалися 30-31 липня в місті Вайц в Австрії. Відомо, що в змаганнях взяли участь найсильніші спортсмени з різних частин світу.

Під час фінального бою Іван Памбук позмагався із боксером із Сербії та у запеклій боротьбі вже у другому раунді відправ його у нокаут.

Продемонструвавши запеклу жагу до перемоги, у ваговій категорії до 80 кг український боксер виборов перемогу та став чемпіоном світу з французького боксу СABAT.

«Щиро вітаємо нашого спортсмена з перемогою! Бажаємо спортивного натхнення, подальших успіхів та підкорення нових життєвих вершин!», – відзначили в університеті.

Додамо, що борчиня Ірина Коляденко поступилася в півфіналі Олімпіади чемпіонці світу з Киргизії Айсулі Тининбековій. Українка пропустила кілька захватів у ноги, а відповісти контратаками не змогла.

Також сьогодні Парвіз Насібов і Жан Беленюк вийшли у фінали Олімпіади в своїх вагових категоріях і гарантували собі мінімум срібні нагороди.

Нагадаємо, що срібна призерка чемпіонату світу в стрибках у довжину Марина Бех-Романчук посіла п’яте місце на Олімпіаді.

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