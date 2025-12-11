«Фіорентина» – «Динамо»: де дивитися вирішальну для киян гру Ліги конференцій
Поєдинок «Фіорентина» – «Динамо» пройде на «Стадіо Артеміо Франкі» у Флоренції
Сьогодні, 11 грудня, київське «Динамо» проведе черговий поєдинок в основному етапі Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком».
Поєдинок «Фіорентина» – «Динамо» пройде на «Стадіо Артеміо Франкі» у Флоренції. Початок зустрічі о 19:45 за київським часом.
Гру «Фіорентина» – «Динамо» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.
Цей поєдинок є вирішальним для «Динамо» – у разі поразки кияни втратять майже всі шанси на продовження боротьби у Лізі конференцій.
Нагадаємо, донецький «Шахтар» і київське «Динамо» дізналися своїх суперників у Лізі конференцій.
Суперники донецького «Шахтаря»:
- «Легія» (вдома)
- «Шемрок» (в гостях)
- «Рієка» (вдома)
- «Абердін» (в гостях)
- «Брєйдаблік» (вдома)
- «Хамрун» (в гостях)
Суперники київського «Динамо»:
- «Фіорентина» (в гостях)
- «Крістал Пелас» (вдома)
- «Зринськи» (вдома)
- «Омонія» (в гостях)
- «Самсунспор» (в гостях)
- «Ноа» (вдома)
Кожна команда зіграє по шість матчів у основному раунді Ліги Конференцій – по одному проти представників усіх кошиків.
Після завершення основного етапу 8 кращих команд одразу вийдуть у 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-е, боротимуться у плей-оф за право продовжити боротьбу.
