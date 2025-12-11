«Фіорентина» – «Динамо»: де дивитися вирішальну для киян гру Ліги конференцій

Поєдинок «Фіорентина» – «Динамо» пройде на «Стадіо Артеміо Франкі» у Флоренції

Сьогодні, 11 грудня, київське «Динамо» проведе черговий поєдинок в основному етапі Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок «Фіорентина» – «Динамо» пройде на «Стадіо Артеміо Франкі» у Флоренції. Початок зустрічі о 19:45 за київським часом.

Гру «Фіорентина» – «Динамо» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

Цей поєдинок є вирішальним для «Динамо» – у разі поразки кияни втратять майже всі шанси на продовження боротьби у Лізі конференцій.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» і київське «Динамо» дізналися своїх суперників у Лізі конференцій.

Суперники донецького «Шахтаря»:

Суперники київського «Динамо»:

Кожна команда зіграє по шість матчів у основному раунді Ліги Конференцій – по одному проти представників усіх кошиків.

Після завершення основного етапу 8 кращих команд одразу вийдуть у 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-е, боротимуться у плей-оф за право продовжити боротьбу.