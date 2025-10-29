Головна Спорт Новини
Роман Яремчук став автором дубля у матчі Кубка Греції

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Роман Яремчук став автором дубля у матчі Кубка Греції
Гравець змінив чотири чемпіонати за останні п'ять років
Джерело: Соціальні мережі Олімпіакоса

Український футболіст за короткий проміжок часу на полі продемонстрував високий рівень гри

Нападник Роман Яремчук тріумфально повернувся до стартового складу «Олімпіакоса» після тривалої паузи, пов'язаною з травмою. Про це повідомляє «Главком»

29-го жовтня у матчі другого туру Кубка Греції сезону 2025/2026 проти «Волоса» Роман вийшов в основі вперше з кінця липня. Яремчук через пошкодження пропустив більше двох місяців на старті сезону, включаючи усі останні матчі збірної України у відборі на чемпіонат світу-2026. 

Вийшовши з перших хвилин на поле, українець довів правильність вибору його до стартового складу. Форвард відзначився двома голами ще до перерви. Свій перший забитий м'яч у поточному сезоні Роман забив на 43-й хвилині, подвоївши перевагу господарів поля (2:0). Лише хвилина знадобилася йому, щоб вразити ворота «Волоса» вдруге, зробивши рахунок 3:0. Причому зробив він це доволі ефектно: Роман створив гольову можливість з нуля, отримавши м'яч та одразу ж виконавши удар з наддальньої відстані, який відправився у правий верхній кут воріт. Востаннє Яремчук відзначався в офіційних матчах клубу у фіналі Кубка Греції сезону 2024/25 проти «ОФІ Крита», а у товариських – проти «Норвіча» три місяці тому. 

У підсумку форвард залишив поле на 59-й хвилині за рахунку 4:0 на користь своєї команди. У підсумку команда з Пірея здобула розгромну перемогу з рахунком 5:0 і піднялася на п'яте місце. 

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

