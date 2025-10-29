Роман Яремчук став автором дубля у матчі Кубка Греції
Український футболіст за короткий проміжок часу на полі продемонстрував високий рівень гри
Нападник Роман Яремчук тріумфально повернувся до стартового складу «Олімпіакоса» після тривалої паузи, пов'язаною з травмою. Про це повідомляє «Главком».
29-го жовтня у матчі другого туру Кубка Греції сезону 2025/2026 проти «Волоса» Роман вийшов в основі вперше з кінця липня. Яремчук через пошкодження пропустив більше двох місяців на старті сезону, включаючи усі останні матчі збірної України у відборі на чемпіонат світу-2026.
Вийшовши з перших хвилин на поле, українець довів правильність вибору його до стартового складу. Форвард відзначився двома голами ще до перерви. Свій перший забитий м'яч у поточному сезоні Роман забив на 43-й хвилині, подвоївши перевагу господарів поля (2:0). Лише хвилина знадобилася йому, щоб вразити ворота «Волоса» вдруге, зробивши рахунок 3:0. Причому зробив він це доволі ефектно: Роман створив гольову можливість з нуля, отримавши м'яч та одразу ж виконавши удар з наддальньої відстані, який відправився у правий верхній кут воріт. Востаннє Яремчук відзначався в офіційних матчах клубу у фіналі Кубка Греції сезону 2024/25 проти «ОФІ Крита», а у товариських – проти «Норвіча» три місяці тому.
У підсумку форвард залишив поле на 59-й хвилині за рахунку 4:0 на користь своєї команди. У підсумку команда з Пірея здобула розгромну перемогу з рахунком 5:0 і піднялася на п'яте місце.
Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.
