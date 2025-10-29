Роман Яремчук став автором дубля у матчі Кубка Греції

Гравець змінив чотири чемпіонати за останні п'ять років

Український футболіст за короткий проміжок часу на полі продемонстрував високий рівень гри

Нападник Роман Яремчук тріумфально повернувся до стартового складу «Олімпіакоса» після тривалої паузи, пов'язаною з травмою. Про це повідомляє «Главком».

29-го жовтня у матчі другого туру Кубка Греції сезону 2025/2026 проти «Волоса» Роман вийшов в основі вперше з кінця липня. Яремчук через пошкодження пропустив більше двох місяців на старті сезону, включаючи усі останні матчі збірної України у відборі на чемпіонат світу-2026.

Вийшовши з перших хвилин на поле, українець довів правильність вибору його до стартового складу. Форвард відзначився двома голами ще до перерви. Свій перший забитий м'яч у поточному сезоні Роман забив на 43-й хвилині, подвоївши перевагу господарів поля (2:0). Лише хвилина знадобилася йому, щоб вразити ворота «Волоса» вдруге, зробивши рахунок 3:0. Причому зробив він це доволі ефектно: Роман створив гольову можливість з нуля, отримавши м'яч та одразу ж виконавши удар з наддальньої відстані, який відправився у правий верхній кут воріт. Востаннє Яремчук відзначався в офіційних матчах клубу у фіналі Кубка Греції сезону 2024/25 проти «ОФІ Крита», а у товариських – проти «Норвіча» три місяці тому.

У підсумку форвард залишив поле на 59-й хвилині за рахунку 4:0 на користь своєї команди. У підсумку команда з Пірея здобула розгромну перемогу з рахунком 5:0 і піднялася на п'яте місце.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

