Голова організаційного комітету Олімпіади-2028 опинився у файлах Епштейна

Посадовець відхиляє свій зв'язок зі скандальним злочинцем

Посадовці штату Каліфорнія та члени міської ради Лос-Анджелеса офіційно закликали Кейсі Вассермана, голову оргкомітету Олімпійських Ігор-2028, негайно скласти повноваження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У чому підозрюють Вассермана?

Причиною невдоволення стали нещодавно оприлюднені Міністерством юстиції США документи у справі покійного фінансиста та сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Оприлюднені файли містять листування Вассермана з Гіслен Максвелл (колишньою подругою Епштейна, яка зараз відбуває 20-річний термін за торгівлю людьми), датоване 2003 роком. У листах зафіксовано «фліртуючий» тон спілкування, що викликало хвилю обурення, оскільки на той момент Вассерман уже був одружений.

Реакція Вассермана на звинувачення

Сам Вассерман у неділю приніс офіційні вибачення, але наголосив на кількох моментах. По-перше, він заперечує будь-які ділові чи особисті стосунки з самим Епштейном. Його перебування на приватному літаку Епштейна у 2002 році було частиною гуманітарної делегації Фонду Клінтона.

А ось листування з Максвелл він підтвердив, але наголосив, що воно відбувалося до того, як її злочини стали загальновідомими.

«Я щиро шкодую про будь-який зв'язок із цими особами», – заявив голова LA28.

Попри вибачення, низка впливових політиків, включаючи сенаторку штату Лену Гонсалес та наглядову раду округу Лос-Анджелес, вважають, що Вассерман більше не може представляти місто на світовій арені. На їхню думку, цей скандал відволікає увагу від атлетів та підриває довіру до олімпійського руху.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) поки що намагається дистанціюватися від конфлікту. Президентка Комісії атлетів МОК Кірсті Ковентрі на пресконференції в Мілані зазначила: «Структура оргкомітету Лос-Анджелеса – це не те, у що МОК буде втручатися. Це внутрішня справа LA28».

Вассерман очолює проєкт Лос-Анджелес-2028 ще з етапу подання заявки, і його відставка може спричинити серйозну управлінську кризу за два роки до старту літніх Ігор.

Нагадаємо, що очільниця МОК заявила про відсутність зв'язку з Трампом щодо Олімпіади-2028. Замість прямого діалогу з Трампом, перша офіційна зустріч на високому рівні відбудеться з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.