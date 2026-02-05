Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Голова організаційного комітету Олімпіади-2028 опинився у файлах Епштейна

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Голова організаційного комітету Олімпіади-2028 опинився у файлах Епштейна
Низка політиків закликає усунути Вассермана з поста голови оргкомітету через «ненайкраще представництво»
фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Посадовець відхиляє свій зв'язок зі скандальним злочинцем

Посадовці штату Каліфорнія та члени міської ради Лос-Анджелеса офіційно закликали Кейсі Вассермана, голову оргкомітету Олімпійських Ігор-2028, негайно скласти повноваження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters. 

У чому підозрюють Вассермана?

Причиною невдоволення стали нещодавно оприлюднені Міністерством юстиції США документи у справі покійного фінансиста та сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Оприлюднені файли містять листування Вассермана з Гіслен Максвелл (колишньою подругою Епштейна, яка зараз відбуває 20-річний термін за торгівлю людьми), датоване 2003 роком. У листах зафіксовано «фліртуючий» тон спілкування, що викликало хвилю обурення, оскільки на той момент Вассерман уже був одружений.

Реакція Вассермана на звинувачення

Сам Вассерман у неділю приніс офіційні вибачення, але наголосив на кількох моментах. По-перше, він заперечує будь-які ділові чи особисті стосунки з самим Епштейном. Його перебування на приватному літаку Епштейна у 2002 році було частиною гуманітарної делегації Фонду Клінтона.

А ось листування з Максвелл він підтвердив, але наголосив, що воно відбувалося до того, як її злочини стали загальновідомими.
«Я щиро шкодую про будь-який зв'язок із цими особами», – заявив голова LA28.

Попри вибачення, низка впливових політиків, включаючи сенаторку штату Лену Гонсалес та наглядову раду округу Лос-Анджелес, вважають, що Вассерман більше не може представляти місто на світовій арені. На їхню думку, цей скандал відволікає увагу від атлетів та підриває довіру до олімпійського руху.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) поки що намагається дистанціюватися від конфлікту. Президентка Комісії атлетів МОК Кірсті Ковентрі на пресконференції в Мілані зазначила: «Структура оргкомітету Лос-Анджелеса – це не те, у що МОК буде втручатися. Це внутрішня справа LA28».

Вассерман очолює проєкт Лос-Анджелес-2028 ще з етапу подання заявки, і його відставка може спричинити серйозну управлінську кризу за два роки до старту літніх Ігор.

Нагадаємо, що очільниця МОК заявила про відсутність зв'язку з Трампом щодо Олімпіади-2028. Замість прямого діалогу з Трампом, перша офіційна зустріч на високому рівні відбудеться з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Теги: Олімпіада Епштейн

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фінські хокеїстки жодного разу не фінішували поза п'ятіркою найкращих на Олімпіадах
Карантин на Олімпіаді. Жіночу збірну Фінляндії з хокею скосив підступний вірус
Сьогодні, 07:00
У середу, 4 лютого 2026 року, на Олімпіаді стартувала перша сесія змагань з керлінгу серед змішаних пар
На Зимовій Олімпіаді сталася надзвичайна ситуація
Вчора, 21:39
Коцар: Добре, що росіянок не буде на Олімпіаді
Фристайлістка Коцар: Росіянки не отримали олімпійських ліцензій – це дуже тішить
3 лютого, 10:02
Ім’я власниці Linea 12 Маші Манюк згадується в архівах у справі Епштейна
Власниця київської агенції відповіла на згадку у справі Епштейна
2 лютого, 17:49
Ліцензії здобули Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець
Україна здобула дві ліцензії на Олімпіаду-2026 у лижному двоборстві
20 сiчня, 18:04
Лаєва планувала працювати у Парижі-2024, але була відсторонена
На важливій для українців локації Олімпіади-2026 медіаменеджеркою працюватиме росіянка
14 сiчня, 19:57
У російських стрибунів з трампліна не залишилося шансів потрапити на Олімпіаду
Російські стрибуни з трампліна пропустять Олімпіаду-2026
13 сiчня, 16:17
Минулого сезону Україна виборола першу в історії медаль Кубка світу в естафеті
Українська команда виборола сім олімпійських ліцензій у санному спорті
12 сiчня, 13:06
Мартін Гернат грає за ярославський «Локомотив»
Троє хокеїстів з російського чемпіонату зіграють за збірну Словаччини на Олімпіаді
8 сiчня, 17:39

Новини

Голова організаційного комітету Олімпіади-2028 опинився у файлах Епштейна
Голова організаційного комітету Олімпіади-2028 опинився у файлах Епштейна
Юнацька збірна України з футболу візьме участь у турнірі в Хорватії
Юнацька збірна України з футболу візьме участь у турнірі в Хорватії
Титулований канадський сноубордист травмувався за день до змагань на Олімпіаді-2026
Титулований канадський сноубордист травмувався за день до змагань на Олімпіаді-2026
Макрон може пропустити відкриття Олімпіади, щоб не сидіти поруч з Венсом – ЗМІ
Макрон може пропустити відкриття Олімпіади, щоб не сидіти поруч з Венсом – ЗМІ
Усик з'явився на фото з російськими боксерами: деталі скандалу
Усик з'явився на фото з російськими боксерами: деталі скандалу
Італія назвала країну, яка влаштовує їй кібератаки перед Олімпіадою
Італія назвала країну, яка влаштовує їй кібератаки перед Олімпіадою

Новини

«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
Сьогодні, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Сьогодні, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Сьогодні, 17:23
Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Сьогодні, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Вчора, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Вчора, 13:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua