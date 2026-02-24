Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС вирішив закріпити відмову від російської нафти в законі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
ЄС вирішив закріпити відмову від російської нафти в законі
Брюссель запланував повну відмову від російської нафти до 2027 року
фото: Reuters

Єврокомісія планує закріпити відмову від російського імпорту в законодавстві та обійти можливе вето окремих країн

Європейська комісія 15 квітня представить юридичну пропозицію щодо постійної заборони імпорту російської нафти до Євросоюзу, повідомляє Reuters із посиланням на джерела серед посадовців ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За даними видання, подання документа запланували через три дні після парламентських виборів в Угорщині. Два співрозмовники агенції заявили, такий графік обрали, щоб не впливати на передвиборчу кампанію прем’єра Віктора Орбана, який стикається з найсерйознішим політичним викликом за останні 16 років.

Угорщина та Словаччина, які залишаються залежними від російської нафти, виступають проти повної заборони. Водночас Євросоюз прагне закріпити відмову від російського імпорту на законодавчому рівні, щоб обмеження зберігалися навіть у разі можливого послаблення санкцій після майбутньої мирної угоди щодо війни в Україні.

За даними агентства, Брюссель розглядає можливість ухвалення рішення через процедуру кваліфікованої більшості, що дозволить обійти потенційне блокування з боку Будапешта і Братислави.

Єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен заявив, що нова пропозиція передбачає поетапну відмову від російської нафти не пізніше кінця 2027 року.

Нагадаємо, що Україна офіційно запропонувала Угорщині компромісний механізм для відновлення роботи нафтопроводу «Дружба». Цей крок має на меті розблокувати надання Україні кредиту на €90 млрд, який Будапешт тримає в заручниках через нафтову суперечку.

Читайте також:

Теги: Європа Угорщина нафта росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій Білецький
Білецький в річницю вторгнення пояснив, який мир потрібен Україні
Сьогодні, 16:30
Береговий ракетний комплекс «Бастіон»
Сили оборони накрили район зосередження ракетних комплексів ворога в Криму
Вчора, 12:46
Розвідка Швеції зафіксувала зростання військової загрози з боку Росії
Шведська розвідка назвала Росію найбільшою військовою загрозою для НАТО
17 лютого, 20:25
Путін насправді не поважає Європу, хоча вона і входить у сферу його інтересів, заявив Зеленський
Зеленський розповів про союзників Путіна у Європі
15 лютого, 19:47
Метью Вітакер
Пекін може зупинити війну одним дзвінком – посол США
14 лютого, 10:58
Удар по Одесі, атака БпЛА на Росію: головне за ніч
Удар по Одесі, атака БпЛА на Росію: головне за ніч
13 лютого, 05:26
Українська спортсменка Пінчук відмовилася потиснути руку росіянці на турнірі в Стамбулі
Українська спортсменка після фіналу відмовилася від рукостискання з росіянкою
11 лютого, 10:54
Переговори з РФ перестали бути цирком: що змінилося для Путіна
Стоп-кран Путіна: чому Кремль більше не імітує переговори
3 лютого, 11:27
Чехія продовжує збирати кошти для підтримки української енергетики
Чеська ініціатива «Подарунок для Путіна» зібрала на генератори для України понад €5 млн
26 сiчня, 17:43

Політика

Лідери G7 засвідчили незмінну підтримку України
Лідери G7 засвідчили незмінну підтримку України
Пісторіус заявив про помилки Трампа у переговорах із Путіним – Bloomberg
Пісторіус заявив про помилки Трампа у переговорах із Путіним – Bloomberg
ЄС вирішив закріпити відмову від російської нафти в законі
ЄС вирішив закріпити відмову від російської нафти в законі
Ексрадник Трампа оцінив 12 років політики США щодо України
Ексрадник Трампа оцінив 12 років політики США щодо України
Європарламент затвердив кредит Україні на 90 млрд євро
Європарламент затвердив кредит Україні на 90 млрд євро
«Коаліція охочих» підтвердила участь у гарантіях безпеки для України
«Коаліція охочих» підтвердила участь у гарантіях безпеки для України

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua