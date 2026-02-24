ЄС вирішив закріпити відмову від російської нафти в законі

Брюссель запланував повну відмову від російської нафти до 2027 року

Єврокомісія планує закріпити відмову від російського імпорту в законодавстві та обійти можливе вето окремих країн

Європейська комісія 15 квітня представить юридичну пропозицію щодо постійної заборони імпорту російської нафти до Євросоюзу, повідомляє Reuters із посиланням на джерела серед посадовців ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За даними видання, подання документа запланували через три дні після парламентських виборів в Угорщині. Два співрозмовники агенції заявили, такий графік обрали, щоб не впливати на передвиборчу кампанію прем’єра Віктора Орбана, який стикається з найсерйознішим політичним викликом за останні 16 років.

Угорщина та Словаччина, які залишаються залежними від російської нафти, виступають проти повної заборони. Водночас Євросоюз прагне закріпити відмову від російського імпорту на законодавчому рівні, щоб обмеження зберігалися навіть у разі можливого послаблення санкцій після майбутньої мирної угоди щодо війни в Україні.

За даними агентства, Брюссель розглядає можливість ухвалення рішення через процедуру кваліфікованої більшості, що дозволить обійти потенційне блокування з боку Будапешта і Братислави.

Єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен заявив, що нова пропозиція передбачає поетапну відмову від російської нафти не пізніше кінця 2027 року.

Нагадаємо, що Україна офіційно запропонувала Угорщині компромісний механізм для відновлення роботи нафтопроводу «Дружба». Цей крок має на меті розблокувати надання Україні кредиту на €90 млрд, який Будапешт тримає в заручниках через нафтову суперечку.