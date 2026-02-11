Головна Спорт Новини
Гра між російським та китайським футбольними клубами закінчилася масовою бійкою

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Гра між російським та китайським футбольними клубами закінчилася масовою бійкою
Після закінчення бійки гра не була продовжена

Бійка почалася після фолу нападника «Ростова» Тимура Сулейманова

Контрольний матч між російським «Ростовом» та китайською командою «Чжецзян» не було дограно через бійку на полі. ПРо це повідомляє «Главком».

Гра, що проходила у четвер, 11 лютого 2026 року, в ОАЕ, була перервана у першому таймі.

Бійка почалася після фолу нападника «Ростова» Тимура Сулейманова. Сулейманов та футболіст «Чжецзяна» спочатку штовхалися, а потім росіянин застосовував фізичну силу.

Після цього на поле вибігли представники обох клубів. Після закінчення бійки гра не була продовжена.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

