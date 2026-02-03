Головна Спорт Новини
Тренер «Ліона» оцінив перехід Яремчука

Дмитро Луцков
Дмитро Луцков
Тренер «Ліона» оцінив перехід Яремчука
Паулу Фонсека задоволений трансфером Романа Яремчука
джерело: офіційний сайт «Ліона»

Паулу Фонсека розповів про сильні сторони Романа Яремчука

Головний тренер ліонського «Олімпіка» Паулу Фонсека прокоментував перехід до клубу центрального нападника Романа Яремчука. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт «Ліона».

Фонсека оцінив важливість трансферу Яремчука. Зокрема, спеціаліст відзначив гру 30-річного українця в штрафному майданчику.

«Роман (Яремчук) – це справжній, дуже сильний у штрафному майданчику нападник. У нас не було гравця з цими характеристиками. Павел (Шульц) – не зовсім такого типу гравець, Ендрік може ним бути, але Роман буде особливо важливим у матчах проти команд, які обороняються низько. З Яремчуком у нас з'являються додаткові тактичні варіанти. Це також створює здорову конкуренцію, яка позитивно впливає на команду. Раніше ми переживали складні періоди, коли варіантів бракувало. Насамперед ми маємо дочекатися повернення травмованих гравців, і після цього я не маю жодних сумнівів, що ми станемо сильнішими», – заявив Фонсека.

Ліонський «Олімпік» іде четвертим у турнірній таблиці чемпіонату Франції. Завтра, 4 лютого 2026 року, клуб прийматиме «Лаваль» в 1/8 фіналу Кубка країни.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли деталі переходу Яремчука. Наприкінці 2025 року центрфорвард зіграв у двох поєдинках збірної України в рамках відбору чемпіонату світу-2026.

Для виходу на Мундіаль колективу Сергія Реброва необхідно подолати ще двох суперників. У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде в трьох країнах Північної Америки в 2026 році.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

